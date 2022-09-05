Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Мужчины
Женщины
Главная
Баскетбол
Чемпионат Европы
Мужчины

5 сентября, 17:02

Игрок сборной Турции Коркмаз рассказал о драке после матча с Грузией

Алексей Еремин
Фуркан Коркмаз.
Фото Global Look Press

Игрок сборной Турции Фуркан Коркмаз рассказал об инциденте, который произошел после матча с «Грузией» (83:88 2ОТ) на чемпионате Европы-2022.

В четвертой четверти игры произошла потасовка между турком и Дудой Санадзе, после которой оба игрока были удалены с площадки.

«На нас напали два грузинских игрока и охранники, мы пытались защищаться. Мой товарищ чувствовал, что может подобное произойти, поэтому мы стояли там вместе. Все могло быть хуже. Даже сейчас то, что произошло, неприемлемо. Никто не может так со мной разговаривать, поскольку я могу ответеть. Во время драки игроки Грузии и охрана не пытались разойтись, доброго не хотели», — приводит Fotomac слова Коркмаза.

Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан после окончания матча с Грузией заявил, что команда может сняться с соревнований, если им не предоставят видеозаписи инцидента.

Сборная Турции потерпела первое поражение на Евробаскете-2022. Команда занимает 3-е место в своей группе, набрав 5 очков в трех играх.

Источник: https://www.fotomac.com.tr/basketbol/2022/09/05/furkan-korkmaz-o-anlari-anlatti-yasananlar-kabul-edilemez
Сборная Турции по баскетболу
10
3
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

ФИБА отклонила протест сборной Литвы на результат матча Евробаскета против Германии

Греция без Янниса Адетокумбо переиграла Великобританию на чемпионате Европы