«Бавария» проиграла «Реалу» в Евролиге

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Во вторник, 9 января, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Баскония» проиграла «Монако» (83:93) несмотря на 33 очка Маркуса Ховарда, «Фенербахче» победил «Партизан» (91:76), «Бавария» дома потерпела поражение от «Реала» (71:92), «Панатинаикос» выиграл у «Эфеса» (83:76), «Милан» переиграл «Альбу» (82:76), «Валенсия» уступила «Жальгирис» (79:84), АСВЕЛ одержал победу над «Црвеной Звездой» (100:91).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Партизан» (Сербия) — 91:76 (19:31, 24:17, 25:16, 23:12)
Ф: Дорси (24), Гудурич (15), Сестина (14), Хэйс (12).
П: Пантер (18), Наннэлли (14), Кабокло (13), Смит (11).
«Монако» (Франция) — «Баскония» (Испания) — 93:83 (21:22, 22:17, 28:20, 22:24)
М: Джеймс (26), Мотеюнас (13), Уаттара (12), Диалло (12).
Б: Ховард (33), Седекерскис (11), Котсар (11).
«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) — 71:92 (18:24, 18:21, 17:19, 18:28)
Б: Франсиско (14), Больмаро (11), Букер (8), Обст (8), Бранкович (8).
Р: Пуарье (18), Хезоня (17), Муса (16), Серхио Юль (13).
«Панатинаикос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 83:76 (25:14, 26:21, 17:22, 15:19)
П: Григонис (24), Нанн (14), Митоглу (14).
Э: Бобуа (16), Пляйсс (13 + 11 подборов), Брайант (12).
«Милан» (Италия) — «Альба» (Германия) — 82:76 (16:17, 21:18, 23:23, 22:18)
М: Мелли (16), Холл (14), Флаккадори (14), Напьер (13), Бортолани (12).
А: Тиманн (13), Браун (12), Уэтзелл (10), Прочида (10).
«Валенсия» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 79:84 (21:27, 21:21, 22:14, 15:22)
В: Дэвис (18), Джонс (13), Оджелей (9).
Ж: Эванс (24), Улановас (14), Шмитс (12), Бирутис (11).
АСВЕЛ (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 100:91 (25:25, 23:20, 22:22, 30:24)
А: Ли (23), Ловернь (17), Каюди (12).
Ц: Недович (26), дос Сантос (16), Гедрайтис (12).