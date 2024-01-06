«Реал» и «Эфес» провели четыре овертайма, сыграв самый долгий матч в истории Евролиги

«Реал» в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Эфес» со счетом 130:126.

При этом команды провели четыре овертайма, сыграв самый долгий матч в истории Евролиги. В 2007 году в матче ULEB Cup было сыграно 5 овертаймов — это самый долгий матч в европейском баскетболе.

После этого матча «Реал» с 17 победами в 19 играх занимает первое место в турнирной таблице, «Эфес» с 7 победами — на 15-й строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 130:126 4ОТ (25:18, 13:18, 26:25, 17:20, 10:10, 11:11, 9:9, 19:15)

5 января