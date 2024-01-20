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НБА

Сегодня, 06:12

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» переиграть «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
Никола Йокич и Эл Хорфорд.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» на своем паркете проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:102. «Наггетс» прервали трехматчевую победную серию «Селтикс».

Центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл — 34 очка и 12 подборов.

«Денвер» с результатом 29-14 идет на 3-й строчке в Западной конференции. «Бостон» лидирует в Восточной конференции — 32-10.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Денвер» — 100:102 (32:31, 29:24, 21:26, 18:21)

Б: Уайт (24), Тейтум (22), Порзингис (21), Браун (13).

Д: Дж. Мюррэй (35), Йокич (34 + 12 подборов), Портер (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Денвер Наггетс
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