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Сегодня, 06:00

«Бостон» переиграл «Клипперс», «Торонто» проиграл «Мемфису»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на своем паркете переиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:110. «Селтикс» одержали четвертую победу подряд.

В другой встрече «Торонто» дома проиграл «Мемфису» — 106:119.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Клипперс» — 116:110 (27:26, 33:23, 24:36, 32:25)

Б: Тейтум (29 + 11 подборов), Браун (29), Смарт (17).

К: Леонард (26), Джордж (24), Пауэлл (19).

«Торонто» — «Мемфис» — 106:119 (20:30, 23:27, 32:36, 31:26)

Т: Сиакам (25 + 10 подборов), Трент (20), Ануноби (16), Барнс (14 + 10 подборов).

М: Брукс (25), Морант (19 + 17 передач), Бэйн (16), Джарен Джексон (15).

БК Бостон Селтикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Торонто Рэпторз
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