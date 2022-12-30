«Бостон» переиграл «Клипперс», «Торонто» проиграл «Мемфису»

Сегодня, 06:00
«Бостон» на своем паркете переиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:110. «Селтикс» одержали четвертую победу подряд.
В другой встрече «Торонто» дома проиграл «Мемфису» — 106:119.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Клипперс» — 116:110 (27:26, 33:23, 24:36, 32:25)
Б: Тейтум (29 + 11 подборов), Браун (29), Смарт (17).
К: Леонард (26), Джордж (24), Пауэлл (19).
«Торонто» — «Мемфис» — 106:119 (20:30, 23:27, 32:36, 31:26)
Т: Сиакам (25 + 10 подборов), Трент (20), Ануноби (16), Барнс (14 + 10 подборов).
М: Брукс (25), Морант (19 + 17 передач), Бэйн (16), Джарен Джексон (15).