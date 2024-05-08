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«Бостон» переиграл «Кливленд» в первом матче второго раунда плей-офф

Евгений Козинов
Корреспондент
8 мая. «Бостон» — «Кливленд» — 120:95.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» выиграл у «Кливленда» в первом матче второго раунда плей-офф НБА — 120:95. «Селтикс» вышли вперед в серии — 1-0.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 33 очка.

Второй матч в серии пройдет 10 мая.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Бостон» — «Кливленд» — 120:95 (40:34, 19:15, 33:28, 28:18)

Б: Браун (32), Уайт (25), Тейтум (18 + 11 подборов), Притчард (16), Холидэй (14).

К: Митчелл (33), Э. Мобли (17 + 13 подборов), Гарлэнд (14).

Счет в серии: 0-0.

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Кливленд Кавальерс
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