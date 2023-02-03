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Сегодня, 07:28

«Денвер» переиграл «Голден Стэйт». Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:117. «Наггетс» одержали вторую победу подряд.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 22 очка, 13 подборов и 16 передач.

«Денвер» лидирует в Западной конференции НБА с результатом 36-16. «Уорриорз» занимают 9-ю строчку — 26-26.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Голден Стэйт» — 134:117 (34:35, 36:34, 35:22, 29:26)

Д: Дж. Мюррэй (33), Йокич (22 + 13 подборов + 16 передач), Колдуэлл-Поуп (18), Чанчар (17), Портер (17), Б. Браун (17).

Г: Карри (28), Пул (22), Куминга (17), Дивинченцо (14).

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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