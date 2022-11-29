32+12+8 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Хьюстон»

Сегодня, 07:30
«Денвер» дома обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:113.
В составе «Наггетс» самыми результативными игроками встречи стали Никола Йокич (32 очка, 13 подборов и 8 передач) и Джамал Мюррей (31 очко).
У «Рокетс» больше всех набрал Альперен Шенгюн — 18 очков.
«Чикаго» на выезде обыграл «Юту» — 114:107.
У «Буллс» больше всех набрали Демар Дерозан (26 очков) и Зак Лавин (20). У «Джаз» 32 очка на счету Лаури Маркканена.
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«Денвер» — «Хьюстон» — 129:113 (42:39, 28:29, 36:23, 23:22)
29 ноября. Денвер. «Ball Arena».
«Юта» — «Чикаго» — 107:114 (27:27, 33:26, 20:33, 27:28)
29 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».