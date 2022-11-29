32+12+8 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Хьюстон»

«Денвер» дома обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:113.

В составе «Наггетс» самыми результативными игроками встречи стали Никола Йокич (32 очка, 13 подборов и 8 передач) и Джамал Мюррей (31 очко).

У «Рокетс» больше всех набрал Альперен Шенгюн — 18 очков.

«Чикаго» на выезде обыграл «Юту» — 114:107.

У «Буллс» больше всех набрали Демар Дерозан (26 очков) и Зак Лавин (20). У «Джаз» 32 очка на счету Лаури Маркканена.

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«Денвер» — «Хьюстон» — 129:113 (42:39, 28:29, 36:23, 23:22)

29 ноября. Денвер. «Ball Arena».

«Юта» — «Чикаго» — 107:114 (27:27, 33:26, 20:33, 27:28)

29 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».