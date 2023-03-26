«Денвер» обыграл «Милуоки» — у Йокича и Адетокунбо по 31 очку

«Денвер» дома обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:106. Лидеры команда Никола Йокич («Наггетс») и Яннис Адетокунбо («Бакс») набрали по 31 очку. «Денвер» с 50 победами в 74 матчах лидирует в турнирной таблице «Запада». «Милуоки» с 53 победами в 74 матчах — лидер «Востока». Баскетбол НБА Регулярный чемпионат «Денвер» — «Милуоки» — 129:106 (37:38, 26:28, 34:19, 32:21) Д: Йокич — 31+6+11, Мюррэй — 26+6+9, Портер — 19 очков. М: Адетокунбо — 31+9 подборов, Аллен — 13 очков 26 марта. Денвер. «Ball Arena». «Майами» — «Бруклин» — 100:129 (36:28, 33:37, 18:39, 13:25) М: Струс — 23+5 подборов, Батлер — 18+5 передач. Б: Бриджес — 27+7 передач, Джонсон — 23 очка, Динвидди — 15+9 передач. 26 марта. Майами. «FTX Arena». «Атланта» — «Индиана» — 143:130 (39:35, 33:39, 33:24, 38:32) А: Коллинз — 21 очко, Маррей — 20+12 передач. И: Нвора — 33+6 подборов, Халибертон — 19+13 передач. 26 марта. Атланта. «Стейт Фарм Арена».