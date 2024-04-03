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Сегодня, 06:35

«Денвер» обыграл «Сан-Антонио». Йокич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» на своем паркете переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:105. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл: 42 очка и 16 подборов.

В другой встрече «Юта» дома проиграла «Кливленду» — 113:129.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Кливленд» — 113:129 (25:40, 22:27, 34:30, 32:32)

Ю: Сенсабо (22), Секстон (19), Хендрикс (18), Шаманич (12), Хортон-Такер (12).

К: Леверт (26), Э. Мобли (21), Аллен (21 + 12 подборов), Меррилл (18), Струс (15).

«Денвер» — «Сан-Антонио» — 110:105 (30:23, 25:31, 31:31, 24:20)

Д: Йокич (42 + 16 подборов), Гордон (23), Портер (15 + 16 подборов).

С: Брэнэм (24), Вембаньяма (23 + 15 подборов), Коллинз (13), Джонс (10 + 12 подборов + 11 передач).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Кливленд Кавальерс
БК Юта Джаз
Сан-Антонио Спёрс
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