Джордж сравнил Эмбиида с Шакилом О'Нилом

Атакующий защитник «Клипперс» Пол Джордж считает центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида самым доминирующим игроком в НБА.

«Эмбиида невозможно остановить. Буквально невозможно. В этом году он должен набирать в среднем за матч 41 очко. Он слишком большой, слишком подвижный, с поставленным броском со средней и дальней дистанций. Это версия Шакила О'Нила, только в нашей эпохе. Нет никого, кого мы могли бы поставить на Шака. Нет никого, кого можно было бы поставить против Джоэла», — сказал Джордж на подкасте «Podcast P».

В этом сезоне Эмбиид сыграл в 27 матчах, набирая в среднем по 34,6 очка и делая по 11,7 подбора.