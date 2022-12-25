Домантас Сабонис выбыл на неопределенный срок из-за травмы руки

Форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис выбыл на неопределенный период из-за травмы руки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

После матча с «Вашингтоном» (111:125), который прошел 24 декабря, 26-летний литовец отправился на рентген, результаты которого подтвердили повреждение. Баскетболисту предстоит пройти дополнительный осмотр у врачей. Сроки восстановления зависят от степени серьезности травмы.

В сезоне-2022/23 Сабонис принял участие в 31 матче «Сакраменто», набирая в среднем 17,9 очка, а также делая 12,4 подбора и 6,7 передачи за игру.