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Домантас Сабонис выбыл на неопределенный срок из-за травмы руки

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис выбыл на неопределенный период из-за травмы руки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

После матча с «Вашингтоном» (111:125), который прошел 24 декабря, 26-летний литовец отправился на рентген, результаты которого подтвердили повреждение. Баскетболисту предстоит пройти дополнительный осмотр у врачей. Сроки восстановления зависят от степени серьезности травмы.

В сезоне-2022/23 Сабонис принял участие в 31 матче «Сакраменто», набирая в среднем 17,9 очка, а также делая 12,4 подбора и 6,7 передачи за игру.

БК Сакраменто Кингз
Домантас Сабонис
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