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Сегодня, 12:50

Эдриан Гриффин официально стал главным тренером «Милуоки»

Руслан Минаев
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«Милуоки» объявил о назначении Эдриана Гриффина новым главным тренером клуба.

По данным инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, руководство клуба выбирало между Гриффином и помощником главного тренера «Голден Стэйт» Кенни Аткинсоном, но решающий голос в пользу Гриффина отдал лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо.

На протяжении всей карьеры он работал помощником главного тренера. Сначала в «Милуоки» в 2008-2010 годах, затем в «Чикаго», «Орландо», «Оклахоме» и «Торонто». С «Рэпторз» он становился чемпионом НБА в 2019 году.

Ранее «Милуоки» уволил тренера Майка Буденхольцера. В этом сезоне «Бакс» заняли первое место в регулярном чемпионате НБА, но проиграли «Майами» в серии первого раунда плей-офф — 1-4.

баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
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