«Филадельфия» переиграла «Атланту». Эмбиид оформил дабл-дабл

Сегодня, 05:32
«Филадельфия» переиграла «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:114.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Торонто» — 119:116 (35:22, 31:32, 24:23, 29:39)
Ш: Хэйворд (24), Бриджес (22), Розир (21 + 13 передач), Миллер (20), Ричардс (15).
Т: Барнс (31 + 10 подборов + 10 передач), Сиакам (25), Ачиува (17 + 10 подборов).
«Орландо» — «Детройт» — 123:91 (28:23, 30:21, 35:24, 30:23)
О: Ф. Вагнер (27), Банкеро (24), Энтони (16), Битадзе (13).
Д: Каннингем (2), Хэйс (16), Беркс (14).
«Филадельфия» — «Атланта» — 125:114 (35:23, 27:45, 31:24, 32:22)
Ф: Эмбиид (38 + 14 подборов), Макси (30), Мелтон (15), Харрис (13).
А: Хантер (24), Мюррэй (20), Богданович (20), Бей (16), Капела (15 + 16 подборов).