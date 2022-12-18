58 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Нью-Орлеан»

«Финикс» дома обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:114.

В составе «Санс» 58 очков набрал Девин Букер. У «Пеликанс» самыми результативными игроками стали Зайон Уильямсон (30 очков) и Си Джей Макколлум (27).

«Пеликанс» в декабре одержали две победы в матчах против «Санс».

В другом матче «Кливленд» в овертайме обыграл «Даллас» — 100:99.

В составе «Кавальерс» больше всех набрал Донован Митчелл — 25 очков. Дариус Гарленд отметился 18 очками и 12 передачами.

У «Далласа» в отсутствие Луки Дончича самыми результативными игроками стали Кристиан Вуд (26 очков+14 подборов) и Кемба Уокер (32 очка+7 передач).

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«Кливленд» — «Даллас» — 100:99 ОТ (27:29, 20:20, 20:26, 29:21, 4:3)

18 декабря. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 118:114 (27:34, 19:29, 38:26, 34:25)

18 декабря. Финикс. «Footprint Center».