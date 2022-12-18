«Милуоки» без Антетокунбо обыграл «Юту»

«Милуоки» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:97.

В составе «Бакс» самым результативным игроком стал Бобби Портис — 22 очка и 14 подборов. У «Джаз» больше всех набрали Малик Бизли и Лаури Маркканен — по 18 очков.

В другом матча «Оклахома» дома разобралась с «Мемфисом» благодаря 24 очкам Лугентца Дорта. У «Мемфиса» 32 очка на счету Диллона Брукса.

«Портленд» на выезде переиграл «Хьюстон» — 107:95.

У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрали Анферни Саймонс (32) и Дэмиан Лиллард (25). В составе «Рокетс» — Джейлен Грин (15).

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Юта» — 123:97 (27:22, 29:25, 36:36, 31:14)

М: Портис (22 очка), Холидей (21 очко), Бошам, (18), Лопес (18).

Ю: Бизли (18), Маркканен (18).

18 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Оклахома» — «Мемфис» — 115:109 (25:21, 39:22, 27:33, 24:33)

О: Дорт (24), Джо (23).

М: Брукс (32), Джексон (16), Джонс (15).

18 декабря. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Хьюстон» — «Портленд» — 95:107 (27:33, 24:24, 14:28, 30:22)

Х: Грин (15).

П: Саймонс (32), Лиллард (25).

18 декабря. Хьюстон. «Toyota Center».