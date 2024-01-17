«Сакраменто» проиграл «Финиксу». Сабонис оформил трипл-дабл

«Финикс» на своем паркете обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:117. «Санс» одержали третью победу подряд.

Центровой «Кингз» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл: 21 очко, 12 подборов и 11 передач. Однако это не спасло команду от третьего поражения кряду.

«Сакраменто» с результатом 23-17 занимает 7-е место в Западной конференции. «Финикс» идет на 8-й строчке — 22-18.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Сакраменто» — 119:117 (27:39, 24:29, 33:28, 35:21)

Ф: Аллен (29), Дюрант (27), Букер (16 + 11 передач), Бил (13), Гордон (13).

С: Фокс (33), Сабонис (21 + 12 подборов + 11 передач), Мюррэй (18).