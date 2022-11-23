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НБА

23 ноября, 08:26

«Финикс» обыграл «Лейкерс», у Букера и Бриджеса по 25 очков

Руслан Минаев
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«Финикс» дома обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:105.

В составе «Санс» самыми результативными игроками матча стали Девин Букер и Микал Бриджес — по 25 очков.

У «Лейкерс» больше всех набрали Энтони Дэвис (37 очков и 21 подбор), Лонни Уокер (24 очка) и Расселл Уэстбрук (21 очко).

«Финикс» с 11 победами в 17 матчах лидирует в Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 5 победами в 16 матчах на предпоследней 14-й строчке «Запада».

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НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «ЛА Лейкерс» — 115:105 (26:22, 27:33, 33:24, 29:26)

23 ноября. Финикс. Footprint Center.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
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