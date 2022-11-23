«Финикс» обыграл «Лейкерс», у Букера и Бриджеса по 25 очков

«Финикс» дома обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:105.

В составе «Санс» самыми результативными игроками матча стали Девин Букер и Микал Бриджес — по 25 очков.

У «Лейкерс» больше всех набрали Энтони Дэвис (37 очков и 21 подбор), Лонни Уокер (24 очка) и Расселл Уэстбрук (21 очко).

«Финикс» с 11 победами в 17 матчах лидирует в Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 5 победами в 16 матчах на предпоследней 14-й строчке «Запада».

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «ЛА Лейкерс» — 115:105 (26:22, 27:33, 33:24, 29:26)

23 ноября. Финикс. Footprint Center.