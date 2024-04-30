Джеймс — о будущем: «Пока просто хочу к семье»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о своем будущем.

Клуб из Лос-Анджелеса проиграл «Денверу» в первом раунде плей-офф НБА со счетом 1-4.

«Пока что просто хочу попасть домой к семье. Один из моих парней пытается определиться с тем, будет ли участвовать в драфте или вернется в университет. Еще один играет в AAU (Любительский спортивный союз. — Прим. «СЭ») прямо сейчас. Дочь занимается волейболом. Жена делает много хороших вещей. Так что сейчас в приоритете семья.

Через пару месяцев я отправлюсь в Лас-Вегас, там будет тренировочный лагерь. Мне нужно отдохнуть и подготовить организм к игре за сборную», — сказал Джеймс после игры.

Контракт 39-летнего Джеймса с «Лейкерс» истекает в конце сезона-2024/25. У форварда есть опция выхода на рынок свободных агентов в этом году.