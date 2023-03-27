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Сегодня, 06:50

«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте» и прервал серию из 9 домашних побед подряд

Руслан Минаев
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«Голден Стэйт» дома уступил «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:99.

«Уорриорз» прервали серию из 9 домашних побед подряд и занимают 6-е место в турнирной таблице «Запада» с 39 победами в 76 матчах. У «Тимбервулвз» — 7-я строчка «Запада» и три победы подряд.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 96:99 (29:29, 26:24, 18:24, 23:22)

Г: Пул — 27 очков, Карри — 20+6+9, Томпсон — 15 очков.

М: Райд — 23+6 подборов, Таунс — 14+5 подборов, Эдвардс — 13 очков.

27 марта. Сан-Франциско. Chase Center.

«Торонто» — «Вашингтон» — 114:104 (37:21, 26:25, 24:38, 27:20)

Т: Ануноби — 29+8 подборов, Ванвлит — 28+7 передач, Сиакам — 19+11 подборов.

В: Порзингис — 26+6 подборов, Кисперт — 19 очков, Авдия — 15+9+7.

27 марта. Торонто. Scotiabank Arena.

«Портленд» — «Оклахома» — 112:118 (37:25, 25:43, 32:28, 18:22)

П: Шарп — 29+5 подборов, Литтл — 28+6 подборов.

О: Гилджес-Александер — 31 очко, Уильямс — 23+5 подборов, Джо — 20+7+5, Гидди — 17+11+6.

27 марта. Портленд. Moda Center.

БК Вашингтон Уизардс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Торонто Рэпторз
Оклахома-Сити Тандер
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