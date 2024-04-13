«Голден Стэйт» дома проиграл «Нью-Орлеану». Карри набрал 33 очка

Сегодня, 07:25
«Голден Стэйт» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:114. «Пеликанс» одержали четвертую победу подряд.
В другой встрече «Хьюстон» на выезде одержал победу над «Портлендом» — 116:107.
НБА
Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Хьюстон» — 107:116 (24:23, 16:31, 35:30, 32:32)
П: Хендерсон (30), Бэнтон (28 + 10 подборов), Рит (10), Мюррэй (10).
Х: Грин (26 + 10 подборов), Лэндейл (20), А. Холидэй (18), Томпсон (17 + 15 подборов).
«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 109:114 (26:17, 22:45, 27:26, 34:26)
Г: Карри (33), Томпсон (19), Уиггинс (18), Джексон-Дэвис (10 + 11 подборов).
Н: Макколлум (28), Уильямсон (26), Мерфи (24), Джонс (13).