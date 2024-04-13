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Сегодня, 07:25

«Голден Стэйт» дома проиграл «Нью-Орлеану». Карри набрал 33 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Голден Стэйт» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:114. «Пеликанс» одержали четвертую победу подряд.

В другой встрече «Хьюстон» на выезде одержал победу над «Портлендом» — 116:107.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Хьюстон» — 107:116 (24:23, 16:31, 35:30, 32:32)

П: Хендерсон (30), Бэнтон (28 + 10 подборов), Рит (10), Мюррэй (10).

Х: Грин (26 + 10 подборов), Лэндейл (20), А. Холидэй (18), Томпсон (17 + 15 подборов).

«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 109:114 (26:17, 22:45, 27:26, 34:26)

Г: Карри (33), Томпсон (19), Уиггинс (18), Джексон-Дэвис (10 + 11 подборов).

Н: Макколлум (28), Уильямсон (26), Мерфи (24), Джонс (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Хьюстон Рокетс
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