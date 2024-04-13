«Финикс» обыграл «Сакраменто». Дюрант набрал 28 очков

«Клипперс» на своем паркете проиграли «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:110. «Джаз» одержали вторую победу подряд.

В другой встрече «Финикс» выиграл у «Сакраменто» — 108:107. Форвард Кевин Дюрант набрал 28 очков у «Санс», а центровой «Кингз» Домантас Сабонис оформил дабл-дабл с 25 очками и 13 подборами.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Финикс» — 107:108 (27:22, 27:23, 31:33, 22:30)

С: Сабонис (25 + 13 подборов), Фокс (23), Мюррэй (23), Эллис (17).

Ф: Дюрант (28), Букер (21), Бил (20), Аллен (19).

«Клипперс» — «Юта» — 109:110 (38:27, 22:34, 25:25, 24:24)

К: Хайлэнд (20), Коффи (16), Тайс (14).

Ю: Лофтон (27), Джордж (14), Джузэнг (12), Бэйзли (12), Хортон-Такер (12).