Харден объяснил, почему чувствовал себя странно во время дебютной игры за «Клипперс»

Атакующий защитник «Клипперс» Джеймс Харден рассказал, что чувствовал себя странно во время дебюта за «Лос-Анджелес».

Команда проиграла на выезде «Нью-Йорку» (97:111) в матче «регулярки» НБА. За 31 минуту Харден набрал 17 очков, сделал 3 подбора и отдал 6 передач.

«Чувствовал себя немного странно. У меня не было ни одной предсезонной игры, ни возможности принять участие в полноценном тренировочном лагере, ничего из этого. В общем, сезон стартовал для меня внезапно, но я старался следовать своим баскетбольным инстинктам, тому, что делал последние несколько лет», — цитирует Хардена ESPN.

Об обмене Хардена в «Клипперс» стало известно 31 октября.