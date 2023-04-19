«Кливленд» сравнял счет в серии с «Нью-Йорком»

Сегодня, 05:09
«Кливленд» обыграл «Нью-Йорк» во втором матче 1/8 финала плей-офф НБА — 107:90. Счет в серии стал равный — 1-1.
Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.
Третья игра в серии состоится 22 апреля на паркете «Никс». начало — 3.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
Второй матч
«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 107:90 (25:22, 34:17, 23:21, 25:30)
К: Гарлэнд (32), Леверт (24), Митчелл (17 + 13 передач), Э. Мобли (13 + 13 подборов).
Н: Рэндл (22), Брансон (20), Барретт (14), Куикли (12).
Счет в серии: 1-1.