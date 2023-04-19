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«Кливленд» сравнял счет в серии с «Нью-Йорком»

Евгений Козинов
Корреспондент
19 апреля. &amp;quot;Кливленд&amp;quot; - &amp;quot;Нью-Йорк&amp;quot; - 107:90.
Фото USA Today Sports
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«Кливленд» обыграл «Нью-Йорк» во втором матче 1/8 финала плей-офф НБА — 107:90. Счет в серии стал равный — 1-1.

Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Третья игра в серии состоится 22 апреля на паркете «Никс». начало — 3.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 107:90 (25:22, 34:17, 23:21, 25:30)

К: Гарлэнд (32), Леверт (24), Митчелл (17 + 13 передач), Э. Мобли (13 + 13 подборов).

Н: Рэндл (22), Брансон (20), Барретт (14), Куикли (12).

Счет в серии: 1-1.

БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Йорк Никс
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