«Кливленд» сравнял счет в серии с «Нью-Йорком»

«Кливленд» обыграл «Нью-Йорк» во втором матче 1/8 финала плей-офф НБА — 107:90. Счет в серии стал равный — 1-1.

Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Третья игра в серии состоится 22 апреля на паркете «Никс». начало — 3.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 107:90 (25:22, 34:17, 23:21, 25:30)

К: Гарлэнд (32), Леверт (24), Митчелл (17 + 13 передач), Э. Мобли (13 + 13 подборов).

Н: Рэндл (22), Брансон (20), Барретт (14), Куикли (12).

Счет в серии: 1-1.