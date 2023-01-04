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Сегодня, 03:07

Леброн рассказал, как ему удается в 38 лет играть на высоком уровне

Евгений Козинов
Корреспондент
Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как ему удается в 38 лет играть на высоком уровне. Вчера в матче против «Шарлотт» он набрал 43 очка и сделал 11 подборов.

«В 18 или 20 лет тебе все дается за счет умений и энергии. Но в 38 лет важен уже менталитет. Сколько я могу отдыхать каждый день, как оптимально высыпаться, как правильно питаться, как правильно относиться к своему телу», — цитирует Lakers Daily Джеймса.

В этом сезоне Леброн сыграл в 29 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 29,0 очка и делая по 8,2 подбора.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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