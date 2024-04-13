Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 02:07

Ли не выйдет на паркет в этом сезоне НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Атакующий защитник «Финикса» Дэмион Ли уверен, что не сможет выйти в ближайшее время на паркет. 31-летний американец продолжает восстановление после тяжелой травмы мениска.

«Этого не случится в ближайшее время. Стоит оставаться реалистом. Обследования проходят нормально. Когда я пройду полный цикл восстановления, смогу не оглядываясь назад, играть в полный контакт, буду играть», — приводит AZcentral слова Ли.

Ли является чемпионом НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт». Он не выходил на паркет в сезоне-2023/24, так как получил травму.

Баскетбол
НБА
БК Финикс Санс
0
Читайте также
Загитова опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
В НХЛ - сумасшедшая погоня за последними путевками в плей-офф. Малкин и внук Билла вышвырнут Ови из борьбы?   
Восемь приморских рыбопромышленных компаний перешли в госсобственность
Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне об официальных лицах РФ
Популярное видео
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ингрэм сможет сыграть против «Лейкерс» в последнем матче регулярки НБА