Ли не выйдет на паркет в этом сезоне НБА

Атакующий защитник «Финикса» Дэмион Ли уверен, что не сможет выйти в ближайшее время на паркет. 31-летний американец продолжает восстановление после тяжелой травмы мениска.

«Этого не случится в ближайшее время. Стоит оставаться реалистом. Обследования проходят нормально. Когда я пройду полный цикл восстановления, смогу не оглядываясь назад, играть в полный контакт, буду играть», — приводит AZcentral слова Ли.

Ли является чемпионом НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт». Он не выходил на паркет в сезоне-2023/24, так как получил травму.