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Сегодня, 07:18

НБА оштрафовала Джорджа на 35 тысяч долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
Пол Джордж.
Фото USA Today Sports
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) наказала форварда «Клипперс» Пола Джорджа за критические высказывания о судействе в проигранном матче регулярного чемпионата против «Денвера».

Как сообщает ESPN, 33-летний американец оштрафован на 35 тысяч долларов. Он после игры заявил, что его команде противостояли 8 человек: «Считаю, что мы отлично сыграли. Трудно победить, когда против вас еще три человека».

Джордж уже не первый раз публично критикует судейство, поэтому сумма штрафа такая большая.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
Пол Джордж
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