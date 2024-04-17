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«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» и пробились в плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
17 апреля. Нью-Орлеан — Лейкерс -106:110.
Фото USA Today Sports
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«Лейкерс» переиграли «Нью-Орлеан» в матче плей-ин НБА — 110:106. Команда из Лос-Анджелеса пробилась в плей-офф с 7-м номером посева.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, оформивший дабл-дабл: 40 очков и 11 подборов.

«Нью-Орлеан» сыграет с победителем матча «Сакраменто» — «Голден Стэйт» за право выступать в плей-офф НБА.

НБА

Плей-ин

«Нью-Орлеан» — «Лейкерс» — 106:110 (34:26, 16:34, 26:23, 30:27)

Н: Уильямсон (40 + 11 подборов), Мерфи (12), Ингрэм (11).

Л: Джеймс (23), Расселл (21), Дэвис (20 + 15 подборов), Ривз (16).

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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