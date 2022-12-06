Факундо Кампаццо хочет играть за «Реал»

Бывший разыгрывающий «Денвера» Факундо Кампаццо хочет играть за «Реал» и сообщил об этом мадридскому клубу, информирует журналист Карлос Санчес Блас.

Отмечается, что стороны находятся на начальном этапе переговоров. Финансовые требования игрока очень далеки от того, что предлагает «Реал».

Ранее «Милан» опроверг возможность подписания 31-летнего аргентинца.

В этом сезоне Кампаццо сыграл 8 матчей в НБА, набирая в среднем по 1,3 очка и делая по 0,3 подбора и 1,1 передачи. Он провел предыдущие два сезона в составе «Денвера».