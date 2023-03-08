Трипл-дабл Гидди помог «Оклахоме» переиграть «Голден Стэйт»

«Оклахома-Сити» на своем паркете переиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:128. 20-летний Джош Гидди оформил трипл-дабл в составе «Тандер».

В другой встрече «Хьюстон» проиграл дома «Бруклину» — 96:118. Форвард «Нетс» Микэл Бриджес набрал 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 137:128 (40:30, 28:34, 37:35, 32:29)

О: Гилджес-Александер (33), Дорт (18), Гидди (17 + 11 подборов + 17 передач).

Г: Карри (40), Томпсон (23), Куминга (21).

«Хьюстон» — «Бруклин» — 96:118 (32:27, 22:32, 24:33, 18:26)

Х: Грин (25), Шенгюн (16 + 12 подборов), Смит (15).

Б: Бриджес (30), Динуидди (23), Клэкстон (18 + 13 подборов).