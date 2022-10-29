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НБА

Сегодня, 07:28

«Портленд» переиграл «Хьюстон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Портленд» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:111. В другой встрече «Финикс» выиграл у «Нью-Орлеана» — 124:111.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 124:111 (21:27, 36:25, 36:31, 31:28)

Ф: Бриджес (27), Букер (16), К. Джонсон (16), Крэйг (13), Пэйн (12).

Н: Валанчюнас (25 + 10 подборов), Маршалл (21), Макколлум (17), Альварадо (14), Мерфи (13).

«Портленд» — «Хьюстон» — 125:111 (32:23, 37:35, 27:24, 29:29)

П: Саймонс (30), Нуркич (27 + 15 подборов), Грант (15), Шарп (14).

Х: Гордон (18), Портер (16), Шенгюн (14 + 11 подборов), Смит (12).

БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Финикс Санс
БК Хьюстон Рокетс
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