«Сан-Антонио» проиграл «Голден Стэйт»

«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:144.

В других встречах «Оклахома» на выезде обыграла «Чикаго» (124:110), «Миннесота» переиграла «Финикс» (121:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» — 113:144 (28:33, 32:41, 29:40, 24:30)

С: Джонс (21), Джонсон (17), Макдермотт (14).

Г: Пул (25), Дивинченцо (22), Томпсон (16), Уиггинс (16), Карри (15).

«Чикаго» — «Оклахома» — 110:124 (31:33, 27:39, 32:19, 20:33)

Ч: Лавин (25), Вучевич (19 + 11 подборов), Уайт (19), Уильямс (18).

О: Гидди (25 + 10 подборов), Уильямс (22), Гилджес-Александер (21).

«Миннесота» — «Финикс» — 121:116 (35:25, 29:24, 28:26, 29:41)

М: Эдвардс (31), Расселл (17), Принс (16).

Ф: Бриджес (24), Ли (31), Ли (12).