Человек в поисках Счастья. Кайри Ирвинг: комикс, карикатура или золотой идол НБА?

Пожалуй, самая неоднозначная карьера суперзвезды НБА.

В экранизации «Дети капитана Гранта» Станислава Говорухина индейцы поюче (абсолютная выдумка, отсутствующая в книге Жюля Верна) поклонялись идолу, который представлял из себя золотого человечка, протягивающего руки к солнцу. Последние события из жизни Кайри Ирвинга, а также вся его карьера показывают, что звездный разыгрывающий является таким же золотым божеством для НБА, где каждый хочет его заполучить, но не знает, как это сделать.

Безграничная энергия

Лучший тренер США 2011 года (Naismith Coach ofthe Year) Кевин Бойл, который является единственным тренером в мире, чьи воспитанники были выбраны под первым или вторым номерами драфта НБА два года подряд (№ 1 Ирвинг в 2011 году и № 2 Майкл Кидд-Гилкрист в 2012 году), рассказывал нам забавный случай про Кайри. Бойл тогда возглавлял баскетбольную команду школы Святого Патрика и дал распоряжение своему помощнику Чейзу Пламмеру создать Кайри лучшие условия, чтобы 15-летний паренек чувствовал себя как дома. Но когда Пламмер впервые увидел Ирвинга, то был весьма удивлен. Он был в форме на два размера больше, а на левом запястье висели две пары часов G-Shock. Тренер очень удивился, но проводил его на тренировку, чтобы он познакомился с новыми партнерами по команде.

Пламмер сказал ребятам самый убедительный аргумент для любого спортсмена: «Познакомьтесь, это Кайри, он забросил 1000 очков за два сезона в Montclair High School. Давайте поприветствуем его». Все были очень удивлены такой новостью. Школа Святого Патрика входила в топ-20 лучших в стране, а предыдущая команда Ирвинга вряд ли тянула даже на топ-300. В том составе St. Patrick были будущий игрок «Шарлотт» Майкл Кидд-Гилкрист и еще пять игроков, которые поступили в команды NCAA первого дивизиона.

Ребята начали подкалывать новичка, но первая же тренировка полностью поменяла их представление о баскетбольных возможностях. Один из игроков St. Patrick Кристофер Гибсон вспоминал, что Ирвинг обыгрывал по пять человек, делая это не заученными трюками, а исключительно на инстинктах. «Уже тогда он отделял себя от остальной команды, и у него было четкое понимание того, что он ментально находится на другом уровне», — рассказывай Бойл, во время своего визита в Москву.

Но так было не всегда. В восьмом классе он был худым мальчиком и бросал мяч, вынося его от пояса. Играл за команду «Буллин Бумерс» своего отца Дредерика Ирвинга. Дредерик в одиночку воспитывал сына и еще двух дочерей. Мама Кайри умерла, когда ему было четыре года. Кстати, Дредерик в свое время был приличным игроком, лучшим по результативности в Университете Бостона. Периодически до тренировки его игроки бегали по 30 кругов вокруг зала, прежде чем взять в руки мяч. В нападении он практиковал разнообразные варианты с использованием пик-н-ролла и действиями бэк дор. Кевин Филимон — лучший друг Ирвинга — вспоминал, что это были, пожалуй, самые сложные тренировки в его жизни.

Ирвинг-старший, безусловно, хотел, чтобы сын стал звездой, но при этом прекрасно понимал, что Кайри вряд ли получит приличную стипендию в NCAA, занимаясь исключительно под руководством отца. Дредерик платил по 35 тысяч долларов в год (тратя почти все свои доходы) за академию Montclair. Как уже говорилось выше, эта команда выступала в низшем дивизионе штата.

Кайри Ирвинг. AlexSchiffer

С другой стороны, у них не было высокорослых игроков, а партнеры зачастую отдавали большинство атак на откуп Кайри. В свой второй год в школе Ирвинг набирал по 29 очков, но практически не обращал внимания на партнеров. Главный тренер той команды Тони Джонс позвал Дредерика обсудить будущее Кайри. Коуч резюмировал, что после школы разыгрывающий получит стипендию, но максимум в Patriot League (основанная в 1991 году конференция из 10 не самых «баскетбольных» институтов, самое «громкое» достижение команд этого дивизиона — победа Университета Лихай надо Университетом Дьюка в первом раунде NCAA в 2012 году). Дредерик ответил, что команды из этой лиги вряд ли подходят для его сына.

В поисках лучшего будущего для Кайри он связался с тренером Сэнди Пианином, через которого прошло 35 игроков НБА. Пианин устраивал абсолютно невыносимые тренировки для молодых парней. Броски со слабой руки с линии штрафной, игра один на один по всей площадке до 100 очков. Но Ирвингу это нравилось. Когда много лет спустя журналисты спросили мнение Пианина о его первых впечатлениях от разыгрывающего, тот сказал, что у него была безграничная энергия. Пожалуй, это была и есть самая точная оценка Ирвинга.

После второго года в High School он присоединился к команде из Нью-Джерси. После работы с Пианином в Кайри изменилось практически все. Он стал быстрее, сильнее и подрос до 178 см. Такую кардинальную трансформацию заметили топовые тренеры NCAA, в том числе знаменитый тренер Дьюк Майк Кржижевски.

Когда правила NCAA разрешили Кржижевски разговаривать с Ирвингом, то при первой встречи он заверил Кайри, что тот будет одним из лучших игроков своего поколения. У него стальные нервы, отмечал великий тренер, когда объяснял переезд разыгрывающего в Дьюк. Дальше пошли вещи, которые очень сложно объяснить в привычной для обычных людей системе координат. В 2011 году разыгрывающий был выбран под первым номером драфта НБА, сыграв всего 11 игр за Дьюк из-за травмы (или игрок просто берег себя для НБА — пока точно никто об этом не знает и вряд ли когда-то узнает). Раньше в истории такого никогда не было. Эксперты в один голос говорили, что «Кливленд» взял кота в мешке

Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг. Фото Global Look Press

Приключения Дядюшки Дрю

Президента «Кливленда» Дэна Гилберта это не волновало. Тем летом он потерял Леброна, уехавшего покорять Флориду, и в лице Ирвинга он видел спасителя франшизы, заразив этой идеей весь штат Огайо. Посмотреть на первую тренировку Кайри пришел весь офис «Кэвс» во главе с Гилбертом. И они увидели то, что хотели: Ирвинг буквально издевался на своими оппонентами — Рэймоном Сешнсом и Лестером Хадсоном. Центровой той команды Самардо Самуэльс вспоминал, что Кайри каждый раз придумывал самое невероятное завершение атаки. Другие партнеры отмечали, что Ирвинг действительно не испытывает никакого давления, а его нервная система суперустойчивая. Всем казалось, что старт разыгрывающего в НБА будет похож на бродвейскую историю.

Первые три года в «Кливленде» получились сказочными в плане личной статистики, но коллектив у «Кэвс» был слабый. Максимум, что смог выжить Ирвинг из партнеров, — 10-е место на Востоке в сезоне-2013/14. По окончании того сезона Кржижевски взял Ирвинга на ЧМ-2014. Они воссоединились и выиграли турнир в одну калитку. Ирвинг стал MVP, хотя среди его партнеров были Стефен Карри, Клей Томпсон, Энтони Дэвис и Деррик Роуз. Ментор повторял: «Ирвингу нужно давать свободу, в которой он катастрофически нуждается». Заложником этой максимы стала вся карьера Дядюшки Дрю (прозвище Ирвинга. — Прим. «СЭ»).

Тем же летом в «Кливленд» вернулся Леброн Джеймс, а третьей звездой команды стал Кевин Лав. С таким разнообразием опций в атаке Кайри постепенно лишился своей свободы на площадке. От него стали требовать чаще играть в пас, а в первом матче финала сезона-2014/15 он получил травму коленной чашечки, которая закончила тот сезон. Располагая супертрио, «Кливленд» не смог взять трофей с первой попытки. Один из тренеров «Кавс» отмечал, что та травма заставила Кайри задуматься о нюансах игры. Он изменил диету и режим сна, нанял личного тренера, который постоянно сопровождал его.

Что случилось дальше — все знают. Первое чемпионство «Кливленда» в истории и тот самый бросок Ирвинга через Карри. Видимо, формулировка, что «Кайри никогда не нервничает», слишком глубоко сидела в теле этого все так же худощавого паренька. Пару дней спустя после того точного попадания он сидел в компании папы, сестры и нескольких самых близких друзей и произнес следующие слова: «Хотел бы поблагодарить каждого из вас за поддержку. Это был лучший и самый ценный момент моей баскетбольной жизни».

Действительно, это был первый и пока последний год, когда Ирвинг-баскетболист получил истинное удовлетворение. В следующем сезоне он набирал 22,5 очка в среднем за игру, а 19 марта набрал 46 очков против «Лейкерс», отметив свое 25-летие в окружении самых известных селебрити США.

С того дня рождения он никогда не был счастлив. Все, что произошло дальше, — странная история жизни и борьбы одного из величайших игроков своего поколения. Находиться в «Кливленде» ему было уже неинтересно, а увлечение поиском своих настоящих корней приняло новый оборот. В 2018 году Кайри принял новое имя — Хела, что в переводе с языка лакота означает «Маленькая гора» (какая символика!). Предки Ирвинга происходили из племени индейцев сиу из семьи Белой Горы. Каждый год Кайри выделял по 100 тысяч долларов на развитие своей общины.

На площадке же дела шли с переменным успехом. Два года в «Бостоне» он отбирался на Матч звезд, набирал фантастические 24 очка в среднем за игру, находясь в компании молодых и потенциально ярких игроков. И эти молодые и яркие просили к себе внимание. А формулировка «Ирвингу нужно максимум свободы» преследовала его постоянно. А все знают, что Брэд Стивенс, дважды выводивший Университет Батлера в Финал четырех НCAA, не тот тренер, который заигрывал с баскетболистами и позволял кому-то быть свободным художником. Поэтому Ирвинг не приблизил «Селтикс» к титулу и запросил обмен на переход в «Бруклин» в компанию с Кевином Дюрантом в 2019 году.

Пол Джордж и Кайри Ирвинг. Фото Global Look Press

Импровизация

Далее случился сезон-2019/20, когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса и с необходимостью вакцинированная игроков и всех сотрудников Лиги. НБА прекрасно справилась с организацией «пузыря», доиграв плей-офф, но ряд игроков отказались делать прививку, попав в категорию антиваксеров. Главным в этой компании был Ирвинг, противопоставив себя всей системе. Возможно, это были отголоски цитаты Кржижевски, говорившего, что ему необходимо максимум свободы. Возможно, в нем проснулись чувства и эмоции, которые спали в нем предыдущие 27 лет. В этот же период он начал борьбу за права индейцев, высказал антинаучное мнение, что Земля плоская, и, конечно, подвел тем самым «Бруклин», затеявший очередную перестройку.

Добавим сюда сюрреалистические картинки в запрещенных социальных сетях, лозунг Fathers Lives Matters как продолжение собственной борьбы за свободу и наследие индейцев, непонятные истории с конфессиальной принадлежностью и, конечно, его легендарные аутфиты с деревянной палкой и бомбером с анхом.

Когда-то этот полет за «птицей счастья» должен был закончиться. В ноябре 2022 года началась практически глобальная процедура «отмены» Кайри. Причина — публикация материалов, поддерживающих «антисемитскую документалистику». Бан со стороны НБА, разрыв контракта со стороны Nike (именные кроссовки родившегося в Мельбурне баскетболиста пользовались большой популярностью у покупателей), резкие заявления со стороны фанатов и целого мира.

Спустя две недели Кайри принес извинения всему миру за содеянное и вновь «вернулся» в информационное поле. Его нахождение в «Бруклине» было невозможно, хотя многие вообще поговаривали о том, что карьера Ирвинга в НБА завершена.

Переход в «Даллас» уже традиционно обозвали созданием нового «Большого Трио» (Ирвинг — Дончич — Вуд). Последовавший за этим переход друга Ирвинга в «Финикс» (речь, конечно же, про Кевина Дюранта) усилил и без того более мощную Западную конференцию.

Талант и свобода — пожалуй, два самых неподдающихся измерению всезнающей статистике качества. Сумеет ли их реализовать теперь уже в штате Техас Ирвинг? Узнаем совсем скоро.

Кстати, в своем первом матче за «Мавс» Дрю набрал 24 очка и принес своей новой команде победу. Очередной поход за Счастьем?

«Баскетбол — это не игра, это форма искусства, — говорил герой этого материала. — После того как вы выучили основы, сразу забудьте о них. Начинайте импровизировать и займитесь тем, что действительно важно, — забрасывайте мяч в кольцо».