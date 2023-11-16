Алексей Швед оформил свой первый трипл-дабл в чемпионате Китая

Защитник «Шаньси Лунгс», призер Олимпийских игр-2012 Алексей Швед помог своей команде разгромить «Фуцзянь» (136:104). Швед набрал 17 очков, сделал 10 подборов и 14 передач. Также на его счету 2 перехвата и 5 потерь за 30:39 на паркете.

Команда Шведа одержала пятую победу подряд и пподнялись на девятое место. Следующий матч «Шаньси» проведет 1 декабря. Перерыв связан с проведением «окон» ФИБА.

Ранее в интервью «СЭ» Швед рассказал, что доволен прогрессом своей новой команды: «Постепенно сыгрываемся. Если в первых двух играх было много поспешных бросков, через руки, то сейчас все гораздо более осмысленно. Разыгрываем комбинации, ищем свободные зоны».