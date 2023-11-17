Алексей Швед признан игроком недели в чемпионате Китая

Защитник «Шаньси» Алексей Швед признан игроком недели в чемпионате Китая. Его команда выиграла пять матчей подряд, а россиянин демонстрирует высокую статистику.

В игре с «Чжэцзян» Алексею не хватило всего двух подборов до трипл-дабла (29 очков, 14 передач, 8 подборов, 3 перехвата). Зато в матче с «Фуцзянь» (136:104) оформил первый трипл-дабл в CBA, набрав 17 очков, сделав 10 подборов и 14 передач.

Следующий матч «Шаньси» проведет 1 декабря. Перерыв связан с проведением «окон» ФИБА.

Ранее в интервью «СЭ» Швед рассказал, что доволен выбором в пользу Китая: «У меня вообще не было предложений из России. Ни одного. Зато были конкретные варианты с клубами — участниками Евролиги. Перед подписанием контракта с «Шаньси» один клуб, не сербский, прислал нормальные условия, но я сказал Обраду [Фимичу, агент Алексея Шведа], что выбираю Китай. Захотелось попробовать что-то новое. Плюс повторюсь, тут высокий уровень. Большой интерес болельщиков, очень приятные люди, а в команде во всем пытаются тебе помочь».

Швед прилетел в Тайюань 25 октября.