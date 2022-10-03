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Сегодня, 14:00

Бьелица — о возвращении в «Фенербахче» спустя семь лет: «Я должен был вернуться»

Алина Савинова

Форвард Неманя Бьелица рассказал, почему решил вернуться в «Фенербахче» спустя семь лет.

«Это был великий год для меня. Я добился того, о чем всегда мечтал. Это было трудное решение, потому что у меня была возможность остаться еще на год. Я чувствовал, что закрыл одну главу, и мне нужно было открыть новую. Когда «Фенербахче» проявил интерес к моему подписанию, я был счастлив, что наконец-то получил возможность вернуться в эту команду, в которой играл семь лет назад. Я очень взволнован и счастлив.

Это был отличный опыт — играть с такими ребятами, как Стеф, Дрэймонд, Клэй. Я очень благодарен за возможность быть частью их команды. То, что мы сделали как один коллектив, было невероятно.

Семь лет назад я сказал им: «Однажды я вернусь». Очевидно, я должен был вернуться. Это был действительно отличный выбор, который я сделал. Я чувствую себя так, словно никогда и не уходил. Я чувствую себя частью их семьи", — приводит Eurohoops слова сербского баскетболиста.

В прошлом сезоне 34-летний форвард в составе «Уорриорз» стал чемпионом НБА. Он сыграл в 71 матче, набирая в среднем по 6,1 очка, 4,1 подбора.

Турецкий «Фенербахче» заключил контракт с 34-летним форвардом летом 2022 года.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1398656/nemanja-bjelica-talks-fenerbahce-euroleague
БК Фенербахче
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