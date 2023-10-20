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Гомельский: «Отца и Кондрашина рассорила ленинградская журналистская свора»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликте двух легендарных тренеров — своего отца Александра Гомельского и Владимира Кондрашина.

— Кто вбивал клин между Гомельским и Кондрашиным? Они-то друг друга уважали всю жизнь! Кто столкнул носами этих великих тренеров? Ленинградская журналистская мафия!

— Вы серьезно?

— Что «серьезно»?! Кто написал статью за Геннадия Вольнова, в которой говорилось, какой Гомельский подлец? За эту статью его Кондрашин взял на Олимпиаду в Мюнхен. А к кому пришел Вольнов за помощью в 1975-м: «Меня выгоняют»?

— К вашему отцу?

— Да! И отец отправился ему помогать. Статью-то сочинил не Вольнов. Геннадий на такое не способен в силу отсутствия таланта. Это писал Пинчук!

— Существует семейная легенда, с чего начался разлад в отношениях Александра Яковлевича и Владимира Петровича. Из-за жен, столкнувшихся на площадке.

— Нет-нет, это была обычная игровая ситуация. Моя мама, известная в прошлом баскетболистка Ольга Журавлева, — дура набитая. Январь 1954-го. После родов и трех месяцев не прошло, как она вернулась на площадку. Хотя вес килограммов на 20 превышал игровой. Чемпионат Ленинграда, ее любимый «Спартак» принимает «Буревестник», за который выступает тетя Женя...

— Евгения Вячеславовна Кондрашина.

— Да. Правда, тогда они еще были не расписаны. Борьба за мяч, потеря равновесия — и у мамы улетает колено.

— «Кресты»?

— Мениск. Всего-навсего. Но в ЦИТО Зоя Миронова маму оперировала трижды. Ничего не помогло. С баскетболом пришлось закончить.

— Александр Яковлевич в конце жизни общался с Кондрашиным?

— Да, у них снова были хорошие отношения. Оба к тому времени уже не тренировали — ну и что делить-то? Повторяю — рассорила их ленинградская журналистская свора, которая в 1970-м начала поливать отца грязью. Пока он был тренером сборной СССР, эти люди помалкивали. А тут залетел на таможне, с работы сняли — и они решили, что теперь его можно потоптать.

Владимир Гомельский на&nbsp;презентации книги &laquo;Папа. Великий тренер&raquo;. Владимир Гомельский: «Отец простил всех, кто писал на него доносы»
Баскетбол
Владимир Гомельский
Владимир Кондрашин
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