«Мы не претендовали на славу футболистов, которые выиграют один раз — и о них говорят полгода»

Вышла книга о великолепном поколении российских баскетболисток.

Эта команда и ее уникальное поколение игроков, безусловно, были достойны книжной летописи. И вот свершилось! На днях вышла книга «Такие девушки как звезды». О той самой женской баскетбольной сборной России 2000-х годов с Илоной Корстин, Марией Степановой, Татьяной Щеголева, Ольгой Артешиной... Для тех болельщиков, кто вдруг запамятовал или не застал те времена — красноречивый факт. За 11 лет участия в чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх эти девушки завоевали 10 призовых мест, в том числе — 9 подряд! Столь продолжительной медальной серии в новейшей истории российского спорта нет (и в обозримом будущем не предвидится) ни у одной другой сборной в командных игровых видах спорта.

Автор книги Александр Федотов, кстати, в прошлом журналист «Спорт-Экспресса», любезно предоставил несколько ее эпизодов для публикации. Кто из будущих лидеров сборной играл вместе с самого детства? Почему все боялись и уважали Вадима Капранова, создавшего эту чемпионскую команду? В чем секрет легендарной победы над американками в полуфинале чемпионата мира-2006? Как девушки в ходе чемпионата Европы убирали главного тренера Бориса Соколовского? Ощущали ли они себя звездами? Ответы на эти вопросы — прямо сейчас.

Питерское чудо

«Девочки, остановитесь!» — закричала тренер Кира Александровна, когда кровь из разбитого носа Светы прыснула на паркет. Пострадавшая и ее подруги по команде, они же — заклятые соперницы в спаррингах, Илона, Маша и Лена вынуждены были повиноваться. Раскрасневшиеся и разгоряченные, на сумасшедшем адреналине, они еще какое-то время приходили в себя — залечивали раны и отказывались признавать личное поражение в очередной битве. Так, в условиях жесточайшей конкуренции и в ожидании тренерской похвалы проходили тренировки той удивительной команды из 86-й школы Петроградского района Санкт-Петербурга.

Спустя годы имена этих воспитанниц Киры и Владимира Тржескал узнают далеко за пределами Питера. Маша (Степанова), Илона (Корстин) и Света (Абросимова) вырастут настоящими звездами женского баскетбола. А приобретенные ими в детстве боевой характер и стремление быть лучшими станут залогом побед сборной России — одной из самых успешных команд в новейшей истории отечественного спорта.

Илона Корстин. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Это был уникальный набор — девочки 1979-1980 годов рождения. В одно время, в одном городе, в одной детской команде оказались сразу четыре (!) человека, которые в итоге превратились в спортсменов топ-уровня, ведущих игроков сборной своей страны. Три из них — Степанова, Корстин и Абросимова — в разные годы признавались лучшими баскетболистками России (Степанова к тому же трижды удостаивалась титула игрока года в Европе) и были капитанами национальной команды. Помимо Маши, Илоны, Светы, не забудем и про Лену (Карпова). Четвертая девчонка из того самого набора 86-й школы Петроградского района пусть и не достигла подобного признания и в сборной играла меньше, чем ее подруги, тоже оставила свой след в баскетболе.

Не уверен, что история отечественного и даже мирового спорта имеет аналог этому питерскому чуду. Футбольные академии «Барселоны», «Аякса» и другие фабрики молодых звезд, работающие с помощью многочисленных скаутов по принципу «все флаги в гости к нам», не предлагать. В нашем случае речь идет именно о местных, доморощенных учениках — девчатах, тщательно разыскиваемых семейным тренерским тандемом Тржескалов по городским и окрестным районам-кварталам. Год на год, понятно, здесь не приходится: то густо, то пусто. Но чтобы случилось настолько «густо»!

Кира Тржескал, заслуженный тренер России:

— Наверное, так сошлись звезды. Чтобы в детской городской команде из одного набора выросли сразу четыре игрока для национальной сборной — такое случается очень-очень редко. Без везения не обошлось. Но и, говоря без ложной скромности, тренеры тоже постарались. Да, у девчонок имелись данные, желание, старание. Но они ведь не сами научились играть. Была проделана определенная работа.

Владимир Тржескал, заслуженный тренер и заслуженный учитель России:

— Главное — у нас был материал, из которого можно создавать. И девчонки слушали, что им говорят, старались. Мы подбирали им много упражнений, развивали игровое мышление. Та же Маша Степанова — говорил ей: «Маша, если будешь только тянуться к мячу — отберут другие. Прыгать надо, а ты руки тянешь!» Что касается тройки Степанова — Корстин — Абросимова, скажу, что девчонки настолько тонко понимали друг друга! Маша подбирает, отдает пас, а Илонка или Света уже в нужном месте.

Илона Корстин, игрок сборной России в 2000-2013 годах:

— Нам действительно очень повезло всем вместе и в одно время оказаться у таких талантливых тренеров, как Кира Александровна и Владимир Иосифович Тржескал. Это были незабываемые годы. Время знакомства с баскетболом, когда мы получали наши первые баскетбольные навыки и постепенно, не отдавая себе отчета, влюблялись в лучшую игру с мячом. Кира Александровна и Владимир Иосифович приучили нас к работе, помогли обрести лидерские качества. Благодаря им я и другие девчонки уже в детском возрасте почувствовали вкус победы. Не скрою, мне этот вкус очень понравился — искала и находила его на протяжении всей своей карьеры.

Мария Степанова, игрок сборной России в 1996-2011 годах:

— С одной стороны, это большая удача — что все мы встретились в детстве в одной команде. Так звезды сошлись. А с другой стороны — это результат огромной работы тренеров Тржескал, начиная с кропотливой селекции, которую они проводили в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Нас собрали вместе, увлекли баскетболом, закалили характер и — сделали победителями.

Мария Степанова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Были бедными девочками, а стали богатыми невестами»

Вадим Капранов (знаменитый специалист возглавлял сборную в 2001-2004 годах. — Прим.), как и все гении, был очень непростым человеком. Убедился в этом лично.

В начале нулевых мне, молодому корреспонденту «Спорт-Экспресса», главной спортивной газеты страны, повезло стать ответственным за освещение на страницах издания женского баскетбола. Повезло прежде всего в плане гарантированных в связи с этим зарубежных командировок. География турниров сборной и летне-осенний период их проведения вызывали зависть у коллег. Китай, Греция, Бразилия, Италия, солнце и пляжи, бары и девушки (в том числе, конечно, на баскетбольной площадке) — красота! Если бы еще не приходилось работать... А женская национальная команда, не в пример мужской, подкидывала эту работу исправно. Так произошло и с командировками на чемпионат мира в 2002-м (Китай) и чемпионат Европы в 2003-м (Греция), в которых сборная Капранова играла в финале. Так вот о Вадиме Павловиче. Признаюсь честно: старался избегать не только общения — даже пересекаться с ним взглядом. Настолько строгим и грозным выглядел этот специалист. Однако без комментариев от главного тренера, понятное дело, никак. Пару раза, как и многие коллеги-журналисты, попадал, что называется, под раздачу — короткими и крепкими выражениями Палыч отчетливо давал понять, что разговора не будет. Но случались и удачи. Эти интересные, весьма откровенные интервью, из которых можно составить представление о человеке и тренере Капранове, опубликованы в данной главе книги.

Говоря о внешней угрюмости, неприветливости Вадима Павловича, необходимо учитывать, что на то имелись веские причины. Судьба потрепала Капранова не только в плане профессиональном, как тренера. Его, безусловно, изменила большая семейная трагедия — смерть единственной дочери. Она погибла в 1997 году в автокатастрофе на пути в аэропорт Шереметьево...

Капранова спасала работа. Баскетбол. И любимые девчонки — игроки его команды.

Вадим Капранов. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Алла Капранова, супруга Вадима Капранова:

— Сложный человек? Да, он был сам по себе. Не улыбался всем подряд, мог сказать резкое слово, когда кто-то мешал его работе или отвлекал девчонок перед игрой. Вадим очень нежно к ним относился, всячески оберегал. Но это не значит, что он был грубым по отношению к другим людям, не уважал их. Таких честных, порядочных, как Вадим, еще поискать. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Мы прожили вместе 60 лет. Он никогда ни о ком не сплетничал, не поливал грязью и не влезал в чужую жизнь. Был полностью лишен этого всего. Хотя ему самому приходилось непросто. Иногда, видя его скверное настроение, просила рассказать, что и как на работе. Вадим всегда отнекивался. Не хотел расстраивать плохими новостями.

Елена Баранова, игрок сборной СССР, СНГ и России в 1991-2004 годах:

— При всей своей строгости, даже такой внешней угрюмости Вадим Павлович никогда не оскорблял игроков. Как, кстати, и Евгений Яковлевич Гомельский. Мы были как цветы, которые не переносят грубого к себе отношения. Капранов мог накричать на судей, вступить в перепалку с болельщиками, наехать на руководителей федерации за какие-то организационные просчеты или, что часто случалось, задержку с выплатой суточных. Но его девчонки — это святое. Вадим Павлович был за игроков горой, и они платили тем же. Мы безмерно уважали Капранова.

Наталья Водопьянова, игрок сборной России в 2000-2013 годах:

— Капранов был очень строгим, но, хочу заметить, никогда не кричал. Говорил тихо, вкрадчиво. А мы настолько его уважали, что ловили каждое слово, старались не издавать лишние звуки и не шевелиться. Вот так скажет он своим тихим голосом — а ты все равно услышишь. Я так вообще боялась с ним о чем-то заговорить. Только «здрасьте» и «до свидания».

Елена Карпова, игрок сборной России в 2000-2006 годах:

— Он всегда был горой за своих игроков. Оберегал от излишнего внимания, не давал в обиду судьям. Однажды в Австрии, когда я играла под его руководством в «Велсе», нас откровенно засуживали арбитры в гостевом матче — и Капранов просто увел команду с игры. Сказал: «Не позволю, чтобы вас унижали». Понятно, что игроки отвечали ему тем же. Мы играли не только за команду — на результат, но и персонально за Вадима Павловича. Спросите любую из нас, кто работал с ним, об отношении к Капранову. Уверена, каждая скажет о своем уважении к этому человеку и тренеру. Он был авторитетом и примером. Учителем. Если говорил, что надо выложиться, то выкладывались по полной. Костьми ложились — потому что он попросил. В результате все это дало такие замечательные плоды.

Алла Капранова:

— Он обожал этих девчонок. Илона Корстин, Таня Щеголева, Маша Степанова, Лена Баранова, Оля Артешина, Оксана Рахматулина... Вадим всех любил, очень переживал за каждого игрока. Многие до сих пор, уже после его смерти, звонят мне и приходят в гости. Из уважения к нему, своему тренеру. Они помнят, что Вадим Павлович для них сделал. Шучу по этому поводу: были бедными девочками, а стали богатыми невестами. Но его вклад в судьбу этих девушек очевиден.

Борис Соколовский и Наталья Водопьянова. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Победа на всю жизнь

Вальяжность, уверенность американок в своем превосходстве еще в первой четверти матча (речь о полуфинале чемпионата мира-2006 против сборной США. — «СЭ») сменилась растерянностью. Они оказались не готовы к увиденному. Да, с одной стороны, мы воспользовалась моментом — тем, что соперницы потеряли бдительность. Но могла ли в тот день Америка устоять перед такой, поймавшей кураж Россией?

Оксана Рахматулина, игрок сборной России в 2000-2008 годах:

— Каждая из нас, кто выходил на площадку, выдала свою лучшую игру и показала весь свой характер. А еще, что немаловажно, мы не боялись Америки. Хорошо знали ее игроков — многие из них выступали за российские клубы. Играя против США в предыдущем олимпийском цикле, мы, можно сказать, нащупывали эту возможность победить. И вот в 2006-м оказались полностью готовы. У нас сразу пошла игра, дальний бросок. Американки явно растерялись. Да и мы сами, признаться, удивились. Когда повели 20 очков, смотрим друг на друга: «А что случилось-то?»

Игорь Грудин, главный тренер сборной России в 2005-2008 годах:

— Американки были уверены, что выиграют у нас. Это — во-первых. Отсутствие у них особого настроя, как годом позднее на Олимпиаде, помогло нам сразу оторваться в счете. Начали игру очень удачно — уверенно попадали, защищались, бежали в отрыв. Потом соперник только догонял. В концовке они сократили разрыв, но мы уже играли на удержание, уверенно довели дело до победы. Наше психологическое состояние — это второй фактор. Выходили на игру без задачи «умереть, но выиграть». Девчонки были раскованные, без какого-то мандража. А потом, когда пошло, почувствовали, что могут победить.

Борис Соколовский, второй тренер сборной России в 2006-2008 годах, главный тренер — в 2010-2012 годах:

— Не умаляя заслуги девочек, команды и тренерского штаба, скажу, что нам помогла излишняя уверенность американок в своем превосходстве. Энн Донован, двухметровая тренер соперниц, не ожидала от России такой игры. Она и ее подопечные надеялась, что вот сейчас у нас кончится запал, сядут батарейки, и тогда... После того как разрыв достиг 20 очков, они спохватились и включили прессинг, но было уже поздно.

Татьяна Щеголева, игрок сборной России в 2002-2009 годах:

— Не думаю, что сборная США нас недооценила. Американки отлично понимали, что в мире есть две команды, Россия и Австралия, которые могут дать им отпор. Все определили эмоции. По моим ощущениям, эта игра получилась для нашей команды самой сильной по эмоциональному накалу. Невозможно передать словами то состояние в раздевалке перед матчем. Воздух был наэлектризован, это буквально чувствовалось кожей. Мы придумали ставший знаменитым плакат, на котором каждый написал, за кого и за что он будет играть. Выходили на паркет как единое целое. Оставалось только не растерять это ощущение. Чтобы никто не подумал раньше времени: «Блин, неужели мы выиграем?»

Эта победа над Америкой многое изменила. Нет, нашу команду и раньше уважали и опасались. Но та же сборная США успела подзабыть о негативном опыте встреч с русскими. После Олимпиады-1992 в Барселоне сменилось не одно поколение игроков. Американки сделали необходимые выводы, обретя, по аналогии с мужской национальной командой, статус Dream Team. Но, как говорится, знай наших!

Россия разрушила миф о непобедимой Америке. Поколение Степановой, Корстин, Щеголевой и Ко заставило новых американских звезд — Таурази, Паркер, Берд, Огастус, пришедших на смену Эдвардс, Лесли, Свупс, Стэйли, — подкорректировать свое отношение к российской сборной. Как менялось это отношение — от уверенности и чувства собственного превосходства до удивления и признания поражения, — можно было прочесть по их лицам во время матча в Сан-Паулу. Не забывается такое никогда!

Татьяна Щеголева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Илона Корстин:

— Запомнила растерянные лица американок, когда во второй половине мы оторвались на 20 очков. Они не понимали, что происходит! Да, потом взяли нас прессингом по всей площадке и сократили отставание. Но мы держались до конца, выстояли. И это была заслуженная победа. Наша команда долго к ней шла, верила в свои силы и совершенно не боялась Америки. Вспоминали ли мы потом этот матч с Таурази, Берд и другими знакомыми девчонками из сборной США? Нет. Но их отношение к сборной России и ее игрокам после чемпионата мира в Бразилии изменилось. Они нас всерьез зауважали. Это факт.

Светлана Абросимова, игрок сборной России в 1997-2011 годах:

— Да, эта победа на всю жизнь. Общаясь потом с американками, я часто вставляла в разговор: «Вот вы такие великие, никому не проигрывали, а России-то проиграли».

«Борись, Ильич!» Как игроки убирали тренера

Недовольство и раздражение копились от матча к матчу (это о победном чемпионате Европы-2011. — «СЭ»), и в конечном итоге это привело к эмоциональному взрыву. Ударная волна от взрыва пришлась на Бориса Соколовского, который, как и положено главному тренеру, отвечал за игру команды.

«Борись, Ильич!» — самодельный рукописный плакат на трибунах (плод творчества группы российских журналистов и болельщиков, развлекавших подобным образом себя и команду на протяжении всего турнира) призывал наставника сборной что-то менять. Игроки, в свою очередь, предложили поменять самого Соколовского.

Борис Соколовский:

— Пока нащупывали правильные сочетания на площадке и искали свою игру, выслушали немало критики в свой адрес. Разумеется, все это сказалось на настроении игроков, они занервничали. Я понимал, что в команде началась какая-то смута. Неудовлетворенность такими, прямо скажем, не совсем качественными играми выплеснулась на меня, главного тренера. На собрании команды после окончания группового этапа я прямо сказал: «Девчонки, у нас два врага — это смута и паника. Уберем их — и уйдут поражения, мы обыграем всех». Я был в этом уверен.

Светлана Абросимова:

— Соколовский, на мой взгляд, прекрасный второй тренер. С доскональными знаниями в баскетболе, дотошный до мелочей, он хорошо дополнял в сборной Грудина. Но как главный тренер, считаю, не подходил ни мне, ни нашей команде. Знаете, бывают такие излишне дотошные тренеры. Борис Ильич из их числа. Например, один специалист будет тебе долго объяснять, как, катаясь на сноуборде, при повороте надо направлять его на 45 градусов от изначальной траектории движения, прикасаясь к склону соответствующей стороной туловища... А другой тренер скажет что-то наподобие: «Правое плечо подними». И все. Понимаете разницу? Вот этот простой и понятный формат, считаю, подходит лучше.

Сегодня, по прошествии времени, когда прежние эмоции и обиды вызывают у участников тех событий улыбку, об этом можно рассказать. После проигрыша Белоруссии ведущие баскетболистки сборной всерьез заговорили об отставке Соколовского. Понятно, что ими двигало желание найти выход из критической ситуации. И все же убрать главного тренера национальной команды по ходу турнира... Вот это был бы номер!

Светлана Абросимова. Сергей Киврин и Андрей Голованов, Фото архив «СЭ»

Илона Корстин:

— Случился бунт, да. Мы, игроки, организовали собрание команды, на котором решили поменять главного тренера. За то, чтобы убрать Соколовского, высказались все, кроме Оли Артешиной. Заявили об этом одному из руководителей РФБ Наталье Галкиной. Нового президента федерации, Александра Красненкова, тогда с нами в Польше не было. Он вообще не очень-то интересовался женской сборной. Помню, после поражений от Литвы и Белоруссии команде устроили видеосвязь с Красненковым. Человек в окошечке экрана начал откровенно наезжать на нас. Маша Степанова со свойственной ей прямотой сказала ему: «Вы вообще кто, мужчина? Приехали бы хоть раз в сборную, пообщались лично».

Мария Степанова:

— Да, помню, я тогда возмутилась. Мы ведь, по сути, еще ничего не проиграли. Решающие матчи были впереди. А тут новый президент РФБ, которого никто толком не знал, начал наезжать на нас. Конечно, атмосфера в команде тогда оставляла желать лучшего. На площадке ничего не получалось, раздрай полный. Пошли разговоры, что, мол, все зажрались и никто не хочет играть, Степанова бегает с потухшими глазами... А меня это только заводило. В таких ситуациях мы устраивали собрание команды. Вместе посидим, поговорим, найдем нужные слова и мотивацию. Нам это всегда помогало. Помогло и в Польше.

Отставки Соколовского не произошло. Руководство РФБ в лице Александра Красненкова выступило категорически против такого сценария. Плюс возымели действие на партнерш по сборной слова ее главного миротворца Ольги Артешиной. Дальнейшие события показали: просьба игроков об экстренной замене тренера не была рациональной. При этом, очень вероятно, «бунт на корабле» тоже сыграл свою роль в последовавшем преображении команды.

Борис Соколовский:

— До меня дошли слухи, что игроки хотят убрать главного тренера и сказали об этом тогдашнему президенту РФБ Александру Красненкову. Но он, надо отдать должное, пресек подобные разговоры — заявил, что до конца чемпионата никаких изменений в тренерском штабе не будет. Наверное, это успокоило девчонок. Они ведь изначально хорошо ко мне относились, давно знали. Просто все победители по своему духу, и, когда пошли поражения, понятно, появилось недовольство, в том числе тренером.

Мария Степанова:

— Запомнила позицию Оли Артешиной. Она единственная встала и выступила против смены главного тренера. Сказала: «Вы с ума сошли, что ли? Этот вопрос надо было либо раньше решать, либо уже после турнира. Сейчас обратного хода нет, наше дело — играть». Наверное, ее слова вернули игроков команды в действительность. Мы поняли: при чем здесь Соколовский — все зависит только от нас! Если будем играть, то выиграем. Не будем — тут уже никакой тренер не поможет.

Ольга Артешина, игрок сборной России в 2000-2015 годах:

— Я выступила против отставки тренера, потому что не видела в этом смысла. Чемпионат был в самом разгаре, нам следовало сплотиться внутри коллектива, а не искать виноватых. Замена Соколовского, считаю, не решила бы проблему. Да, у Светы Абросимовой как капитана команды и других девочек имелось свое мнение и видение ситуации. Это нормально.

Ольга Артешина. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Илона Корстин:

— Да, соглашусь, убирать главного тренера по ходу турнира было неправильно. Но мы понимали: надо что-то делать. Первые матчи чемпионата показали, что у команды и тренера нет взаимодействия — мы совершенно не понимали друг друга. В результате этот наш бунт, думаю, всех взбодрил. В первую очередь — взбодрил тренера. Борис Ильич наконец-таки пришел в себя и начал реально хорошо руководить командой. Он нашел необходимые решения. Поставил на первого «номера» Алену Данилочкину, заменив на этой ключевой позиции Свету Абросимову...

Александр Ковалев, тренер сборной России в 2009-2012 годах:

— Девчонки разозлились не только на нас, тренерский штаб, но и на самих себя. По ходу турнира команда проходила своеобразную ломку. Стоило же убрать эту нервозность и споры с поиском виновных, как все встало на свои места. Решающие матчи чемпионата команда провела так, как и подобает фавориту. Конечно, здесь очень помогла Алена Данилочкина, которая раскрылась на позиции разыгрывающей и потянула за собой всю команду, придала нам уверенности.

Такие девушки как звезды

Популярный музыкальный хит нулевых «Девушки как звезды» Андрея Губина идеально, словно и здесь продюсером выступил вездесущий Калманович, подходил этим девушкам и их команде. Неслучайно в те годы песня регулярно звучала на женском баскетболе. Ее припев подобно стреле Купидона бил прямиком в сердце болельщика:

Такие девушки как звезды,

Что светят в небе до утра.

В одну из них легко и просто

Влюбиться раз и навсегда!

...Они и были звездами. В своей баскетбольной вселенной.

Сейчас, по прошествии лет, игроки той знаменитой сборной России, отвечая на вопрос, ощущали ли себя тогда девушками-звездами, могут отбросить ложную скромность.

Ирина Осипова:

— Да, мы имели полное право называться звездами. Ну а как иначе? Ты же занимаешься спортом ради каких-то достижений, вот этих медалей, и когда у тебя все получается, почему не считать себя звездой?! Внимание прессы, болельщиков, известных людей к нашей сборной было заслуженным.

Ольга Артешина:

— Я, в принципе, скромный человек. Всегда сторонилась какого-то внимания, славы. Хорошо, что у нас в сборной были такие яркие и общительные девчонки, как Илона, Света... Интервью для телевидения или фотосессия в журнале — это лучше к ним.

Илона Корстин:

— Не скрою, я чувствовала себя звездой. Столько внимания, интервью, фотосессии... Причем это было время без социальных сетей Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и других. Жаль, на той волне популярности могли бы с девчонками собрать столько подписчиков и рекламных контрактов! Кроме того, FIBA сделала меня лицом женского баскетбола. Я везде ездила и участвовала в презентациях. В какой-то момент оторвалась от реальности. Впрочем, потом, когда возвращаешься на баскетбольный паркет, быстро приходишь в чувство.

Татьяна Щеголева:

— Я такой человек, что спокойно воспринимаю внимание к себе. Если приглашали на телевидение или какие-то мероприятия, соглашалась во многом потому, что понимала: это надо для популяризации баскетбола. Кстати, о популярности. Со мной была такая смешная история: пошла как-то гулять с друзьями по Арбату и взяла свою собаку, афганскую борзую — с детства нравится эта порода. А я еще играла в баскетбол, ощущала себя звездой. И вот мы гуляем, и ко мне один за другим начинают подходить люди — с просьбой сфотографироваться вместе... с собакой! В общем, моя самооценка упала. В конце прогулки еще один прохожий: «Можно сфотографироваться?» Говорю: «Да, конечно, он не кусается». Человек в ответ: «Не с собакой — с вами. Вы же Татьяна Щеголева!» Мы очень смеялись. Подумала: вот он, мой звездный час!

Светлана Абросимова:

— Мы чувствовали это внимание к себе. Если сравнивать с предыдущими поколениями — даже с нашими олимпийскими чемпионками 1992 года, — интерес к женскому баскетболу, очевидно, стал больше. О нас чаще писали в СМИ, знали по именам не только в своем узком кругу. Да, тогда не было нынешних возможностей для пиара и раскрутки игроков, этого маркетинга и соцсетей. Мы не претендовали на славу футболистов, которые выиграют один раз — и о них говорят полгода. А к победам и медалям женской сборной по баскетболу все привыкли. Но меня не покидало ощущение, что нас любят, нами гордятся. Поддержка и внимание людей здорово мотивировали. Мы видели это и чувствовали, что хорошо делаем свое дело.

Мария Степанова:

— Все познается в сравнении. Хотелось бы такого же внимания к женскому баскетболу, как, скажем, в Америке. Но здесь грех жаловаться. На то время и при тех возможностях, когда, напомню, не было Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и других соцсетей, мы чувствовали себя достаточно популярными. Мы вызывали интерес, за сборной и ее игроками следили. Конечно, этому способствовали наши победы. Мы приучили к ним. Если вдруг проигрывали, пресса и болельщики недоумевали: как они посмели?!

Оксана Рахматулина:

— Внимания мне хватало. Иногда даже хотелось чуть уйти от этого. Нам, конечно, повезло. Карьера в баскетболе пришлась на достаточно яркий период. Очень рада, что в моей жизни была такая команда — сборная России, что все так сложилось: и медали с титулами выиграли, и в лучах славы искупались, и на жизнь заработали. Есть о чем вспомнить, рассказать детям.