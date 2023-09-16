«Зенит» выиграл Кубок Кондрашина и Белова. Фавориты сезона размялись перед Суперкубком

Связка Курич и Фрайзер творит чудеса.

Финал Кубка Кондрашина и Белова

«Зенит» — УНИКС — 82:77

Матч за третье место

«Пари Нижний Новгород» — МБА — 79:69

Баскетболисты «Зенита» выиграли ежегодный предсезонный Кубок имени Владимира Кондрашина и Александра Белова. В финале команда Чави Паскуаля обыграла казанский УНИКС. MVP турнира был признан защитник сине-бело-голубых Кайл Курич. В решающем матче 34-летний защитник набрал 22 очка. Еще 21 очко добавил Трент Фрайзер. Самым результативным в составе УНИКСа стал Джален Рейнольдс (23).

Довели до концовки

«Зенит» вышел на финал без Томаса Эртеля (пропустил оба матча турнира), УНИКС перед Суперкубком предоставил отдых Эрику Грину и Маркосу Найту. А в середине второй четверти казанцы потеряли Дмитрия Кулагина. Защитник получил болезненный удар в бровь, и покинул площадку (вернулся на паркет в концовке третьей десятиминутки). К тому моменту «Зенит» смог оторваться на семь очков, а затем и вовсе сделал свое преимущество двухзначным (49:39). Лидерами сине-бело-голубых в эти минуты были Кайл Курич, Сергей Карасев и Георгий Жбанов, проводивший принципиальный матч против своей бывшей команды. Однако гости не собирались сдаваться. В концовке второй четверти важный трехочковый забросил Марк Тихоненко.

Фото БК «Зенит»

В перерыве Велимир Перасович нашел правильные слова для своих подопечных. Джален Рейнольдс и компания сделали рывок 7:0, что позволило им сравнять счет. Команды долгое время шли вровень, но хозяева все-таки нашли силы на еще один отрыв. После перехвата Жбанова и трехочкового Бояна Дублевича сине-бело-голубые вышли вперед на 6 очков. Но у УНИКСа снова нашелся достойный ответ: дальнее попадание Рейнольдса и точный средний бросок Кулагина.

Перед решающей четвертью «Зенит» имел символическую фору (64:62), а борьба на паркете даже близко не напоминала статус товарищеской. Баскетболисты рубились с такой же самоотдачей, как и в полуфинальной серии прошлого сезона-2022/23, когда УНИКС прошел «Зенит» в семи матчах (4:3), а затем и оформил первый чемпионский титул. Тогда все решилось в Казани, на этот раз домашние стены помогли петербургскому клубу. Пока игроки и тренерский штаб УНИКСа много спорили с арбитрами, хозяева стали вновь наращивать преимущество. После нескольких точных бросков Курича и данка от Винса Хантера (кстати, еще одного экс-игрока казанцев) разница в счете составила 10 очков (77:67).

Артем Комолов моментально ответил трехочковым (77:70), а в клатч УНИКС затащил Кулагин. Защитник сначала уверенно реализовал дальний бросок, а потом отличился в быстром прорыве (79:75). Паскуаль взял минутный перерыв за 1,5 минуты до конца. Баскетболисты хозяев проводили позиционную атаку, в которой Курич и Хантер не поняли друг друга. Потеря. Луи Лабери набрал легкие очки из-под кольца и приблизился свою команду на расстояние атаки. Но Адриан Морман средним броском вернул своей команде задел в четыре очка (81:77). За 36 секунд до конца тайм-аут взял уже Перасович. Рейнольдс взял на себя роль спасителя, но не забил в борьбе с Хантером. Это был решающий момент матча.

Симпатии Паскуалю

Лучшим разыгрывающим турнира был признан Трент Фрайзер («Зенит»), лучшим атакующим защитником — Даниил Касаткин (МБА), лучшим легким форвардом — Сергей Карасев («Зенит»), лучшим тяжелым форвардом — Андрей Воронцевич («Пари НН») и лучшим центровым — Джален Рейнольдс (УНИКС). Кубок победителям вручила вдова Александра Белова, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Александра Овчинникова.

А приз MVP Кайлу Куричу достался из рук члена Зала славы ФИБА Евгения Гомельского, который согласился подвести итоги турнира для «СЭ».

«Во-первых, мне как ленинградцу приятно, когда в родном городе на баскетбольном матче полные трибуны, — отметил нашему изданию заслуженный тренер СССР, тренер олимпийских чемпионок Барселоны-1992. — Во-вторых, в такое непростое время очень важно, чтобы люди получали радость от спорта, а этот финал никого не оставил равнодушным. УНИКС сопротивлялся как мог. У команды сбалансированный состав, очень приличный тренер Перасович, но сегодня все решили игроки задней линии «Зенита» — Курич и Фрайзер. Думаю, что сейчас в Лиге ВТБ ни у кого нет такого мощного дуэта защитников. Степень надежности Курича впечатляет. Чем сложнее ситуация, тем лучше он выглядит. Честно, я симпатизирую Паскуалю, с которым познакомился много лет назад в Испании. Когда иностранный тренер ведет себе так уважительно в чужой стране, уважает традиции и ветеранов, то это вызывает большое уважение. Ему важны не только очки и секунды. Очень рад, что он остался в «Зените». Не каждый тренер даст столько играть Герасимову. Чави дал мощный аванс новичку, который 100% окупится».

По мнению Евгения Гомельского все ссылки на судейство в финальном матче не серьезны.

«В игре равных команд не надо говорить, что судьи решали, — продолжил эксперт. — Решали игроки. Очень понравился Кулагин, который вышел играть с разбитой бровью и действовал очень здорово. Отлично выходил со скамейки Сергей Карасев. Верю, что он проведет сильный сезон. «Зенит» уже выигрывал Лигу ВТБ, почему бы не повторить этот успех. Тем более таким составом. Но конкуренция мощная. Помимо УНИКС не стоит забывать про ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Да, и в целом уровень команд поравнялся. Проходных матчей ни у кого не будет, нас ждет яркий сезон».

Теперь «Зенит» и УНИКС могут встретиться в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Для этого петербургскому клубу надо обыграть турецкий «Бешикташ», а казанцам «Пари НН».