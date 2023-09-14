«Женский баскетбол в России не популярен, в Москве меня путают с Гамовой». Интервью Вадеевой

Капитан сборной России — о свадьбе, итогах ЧМ-2023 и будущем Шведа.

Этим летом MVP Премьер-лиги-2022/23 Мария Вадеева решилась на серьезный шаг. Недавно трехкратная чемпионка Евролиги, чемпионка мира (U-19) порадовала своих поклонников кадрами с шикарной свадьбы, а на этой неделе в интервью «СЭ» объявила о том, что пропустит предстоящий сезон по причине беременности. Стоит признаться, что баскетболистки редко берут паузу на пике карьеры, однако Мария не собирается покидать расположение БК УГМК и вернется на паркет, как только позволят обстоятельства.

Приз MVP Премьер-лиги получила во многом благодаря мужу

— В августе вы вышли замуж, а спустя несколько дней ваш профиль пропал с сайта екатеринбургского клуба. Правильно понимаем, что вы готовитесь стать мамой?

— Да, причина в этом. Я нахожусь в положении, поэтому пропущу предстоящий сезон. При этом буду постоянно находиться в Екатеринбурге, рядом с командой. Присутствовать на играх, подбадривать девочек.

— Как в клубе отреагировали на это?

— В марте этого года Никита [Клюндиков, тренер БК УГМК-Юниор в сезоне-2022/23] сделал мне предложение. Поэтому перед подписанием нового контракта мы сообщили директору клуба Максиму Николаевичу Рябкову, что планируем беременность. Так что вариант пропуска одного из сезонов был обговорен заранее (Вадеева продлила контракт на три года. — Прим. «СЭ»). Хочу сказать спасибо клубу, что пошли мне навстречу.

— Как сейчас проходит ваш досуг?

— Постоянно двигаюсь. Много гуляю, особенно обожаю прогулки по лесу. Хожу на танцы, но очень скучаю по баскетболу, по команде. Хочется находиться в кругу девчонок, приносить пользу коллективу. При этом понимаю, что сейчас хорошее время, чтобы хорошенько подумать, чем я буду заниматься после окончания карьеры. У мужчин такой привилегии нет.

— Ваш муж продолжит тренировать дубль БК УГМК?

— Нет, он решил уделить больше внимания своим бизнес-проектам. Во многом Никита сделал это ради меня. Все-таки когда тренируешь команду, то очень тяжелый и эмоциональный труд. После тренировок мы обсуждали все нюансы, вместе переживали поражения. Мне передавалось это волнение и становилось некомфортно. В год беременности хочется тратить поменьше нервов.

При этом могу сказать, что у Никиты хорошие тренерские задатки, высокое понимание баскетбола. С того момента, как мы начали встречаться с ним, то есть три года назад, я не знала многие нюансы игры. Он помог мне стать лучше почти во всех компонентах.

Фото из личного архива Марии Вадеевой

— Могли бы привести пример?

— Не буду вдаваться в детали, но свой приз MVP Премьер-лиги я получила во многом благодаря ему. Мы вместе пересматривали все матчи, анализировали удачные и неудачные действия.

Большая интрига, что покажет Игнатова в «Надежде»

— Без вас УГМК сможет удержать титул?

— Очень на это надеюсь. Буду переживать, болеть за девочек, чтобы они выиграли все матчи, как и в прошлом сезоне. У нас сохранился костяк команды и добавилась Жосселина Майга. Переход Жоси — отличное усиление. Мы по-прежнему фавориты. В то же время наши конкуренты здорово усилились, поэтому нас ждет интересный сезон.

— Какие трансферы конкурентов выделите?

— Карина Низамова и Настя Логунова перешли из МБА в «Нику». Рая Мусина должна скоро вернуться в клуб из Сыктывкара. Думаю, что с таким составом они вполне могут ворваться в тройку лидеров. Хотя прошлый сезон в силу ряда причин получился у них неудачным.

«Динамо» Курск подписали сильного первого номера — нигерийку Промис Амукамару. Интересно будет посмотреть и за Дашей Репниковой, которая постарается выйти в лидеры в новой команде. Плюс у курского клуба сменился тренер (Игорь Грачев). Это всегда дает новый импульс.

Удивить может и московское «Динамо». Они взяли Алису Лацгаль, Лену Михайлову, Варвару Псареву, Анастасию Комарову, перспективных девушек из Суперлиги. Думаю, они вполне могут зайти в топ-5. За медали однозначно поборется и МБА.

— Ольга Фролкина усилит москвичей?

— Мне кажется, что переход Ольги Фролкиной из Курска пойдет на пользу обеим сестрам. Женя постарается выйти на первые роли в «Динамо», Оля в МБА. По крайней мере, в товарищеских матчах пока обе здорово себя проявляют. Надеюсь, что в сезоне ничего не изменится.

— Что ждете от «Надежды»?

— Большая интрига, что покажет Даша Игнатова в Оренбурге. Интересно понаблюдать за ней не в «Спарте энд К», где она имела безграничное доверие, а в коллективе, где уже есть свои лидеры. Верю в ее талант.

— «Спарта энд К» сильно сдаст без Игнатовой?

— Не думаю, но в любом случае у них другие задачи, но они всегда показывают стабильный хороший результат, у них хорошая школа, где они доводят молодых игроков до высокого уровня. В новом сезоне будут следить за девушками, которые пришли из фарма: Сабрина Довнар-Запольская, Анастасия Одинцова, Полина Селезенева и Софью Люлину.

— Ваш папа работает в тренерском штабе клуба из Видного. Не пора ли ему пойти на повышение и возглавить одну из команд? Возможно, в Суперлиге...

— Как мне говорил папа, ему нравится работать с Сергеем Данилиным. Ему интересно развивать молодых игроков. Плюс супруга, моя мама, никуда не хочет переезжать. В Подмосковье им максимально комфортно.

— Что скажете про другие команды Премьер-лиги?

— Мне кажется, что «Самаре» не хватает центровых. Самый высокий игрок ростера — Юлия Полуянова (187 см). Видимо, они будут делать акцент на дальний бросок, но есть ли у них запасной план? Здорово укрепился «Нефтянник-Титан». У них и так был боевой состав, а еще добавились Арсения Матвеева, Анна Пачурина, Екатерина Головченко... Просто с ними никому не будет. Так же как с «Енисеем», где осталась Татьяна Видмер, а присоединились Екатерина Федоренкова.

Фото Никита Успенский

Болела против США во всех матчах плей-офф

— Внимательно смотрели ЧМ-2023? За кого болели?

— Изначально болела за Сербию, Словению и Германию. Очень рада, что в итоге немцы и сербы добрались до финала.

— Решающий матч смотрели без предпочтений?

— Да, сложно было определиться. Обе команды заслужили титул, провели прекрасные полуфиналы. Особенно мне понравился матч Сербии и Канады. Сербы играли суперкомандно, весь матч действуя как единый механизм на обоих концах площадки. В финале этого сделать не получилось. Богдана Богдановича очень хорошо держали, и после перерыва они перешли на индивидуальную игру. Каждый сам за себя. Поэтому и проиграли. Хотя и немцы сыграли выше всяких похвал. Особенно в защите. В атаке же солировал Деннис Шредер. Отлично вел игру своей команды, решил исход матча в концовке.

— Кто для вас стал открытием турнира?

— Наверное, Андреас Обст. Особенно ему удался матч с США, где он показал какой-то невероятный процент дальних попаданий. Конечно, очень хорош на протяжении всего турнира был Артурс Жагарс. Теперь, думаю, перед латвийским разыгрывающим открываются большие перспективы.

— Удивительно, что сборная США осталась без медалей?

— Честно, я болела против них во всех матчах плей-офф. Мне не нравится, когда у федерации такое отношение к национальной сборной. Мы привезем молодых, пусть они отдуваются, зарабатывают место на Олимпиаде. А на Игры пусть уже отправляются все суперзвезды. Как по мне, если хочешь всегда выигрывать, то привози всегда лучших из лучших. Так что была рада, что их команда осталась без медалей.

В этом плане отмечу Канаду. У них на ЧМ-2023 были почти все лучшие. Они играли в очень командный баскетбол, хотя их звезды также не привыкли выступать по правилам ФИБА. Понравился их главный тренер, который всегда казался очень спокойным, даже в критические моменты.

— Седьмое место Словении — это успех?

— Я вспоминаю Евробаскет-2017, где Дончич получил приз MVP, а его команда обыграла в финале Сербию. В тот момент они играли командно. В атаке было множество опций, в том числе с заигрыванием больших. А сейчас, второй турнир подряд, все держится на Луке. Когда же его плотно закрывают или у разыгрывающего не самый удачный день, то команда теряется. Еще словенцы очень много разговаривали с судьями. Это бросилось в глаза.

— Главное разочарование ЧМ-2023?

— Тот факт, что не было России. В прошлом году женскую команду не пустили на ЧМ, хотя мы на него отобрались через жесткое сито квалификации. Мужской сборной не позволили даже пройти отбор, хотя они начали его с трех побед подряд. Обидно, когда внешние обстоятельства вмешиваются в спорт.

Хотелось, чтобы Швед перешел в «Црвену Звезду»

— Много ли гостей было на вашей свадьбе?

— 36 человек. Мы хотели собрать только самых близких, самых родных, с которыми можно было поделиться самым сокровенным. В итоге мне очень понравилась атмосфера. Запомню этот вечер надолго.

Фото из личного архива Марии Вадеевой

— Кто выступал из артистов?

— Игорь Корнелюк, Мот, Мари Краймбрери. Было очень душевно.

— Как провели медовый месяц?

— Он еще впереди. Поедем в Турцию. Обожаю отдыхать в этой стране. Много где удалось побывать, но такого уровня комфорта и сервиса больше нигде не встречала.

— Вам не кажется, что новости про вашу свадьбу или рождение дочери Раисы Мусиной гораздо популярнее, чем даже чемпионство БК УГМК, не говоря уже про другие события в российском женском баскетболе?

— Согласна. Женский баскетбол слабо популяризируют. Увы, но нас не показывает на федеральном ТВ. Думаю, сами игроки Премьер-лиги тоже недорабатывают, и я в их числе. Надо выкладывать больше постов в соцсети, снимать влоги, записывать подкасты... Сейчас этого почти нет. Плюс сказывается отсутствие еврокубков и сборной. Раньше к нам было больше внимание со стороны СМИ.

— Вас узнают на улицах?

— В Екатеринбурге очень часто. Игроки БК УГМК регулярно ходят на радиоэфиры, проводим много фотосессий, автограф-сессий в торговых центрах. Поэтому, когда выхожу погулять по городу, то ко мне обязательно подойдут несколько человек с просьбой сфотографироваться. За пределами Екатеринбурга такого, конечно, нет.

Фото из личного архива Марии Вадеевой

— А как в родной Москве?

— В основном люди удивляются, какая высокая девушка (смеется). Бывало, что путали с Екатериной Гамовой. Она самая известная волейболистка в стране, ее многие знают.

— Напоследок спросим про самого популярного российского баскетболиста Алексея Шведа. Следишь за его возможным отъездом из России?

— Да, мне интересно, куда в итоге перейдет Швед. Очень странно, что ему не предлагают остаться в России. Очень хороший игрок, сильнее 99% приезжающих легионеров. Видимо, все дело в высокой зарплате. Мне бы хотелось, чтобы Алексей перешел в «Црвену Звезду». Будет классно, если русский игрок вновь будет зажигать в Евролиге.