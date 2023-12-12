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Сегодня, 14:50

Агент Карасева о здоровье игрока: «Обошлось без серьезных травм. Сергей избежал переломов»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Сергей Карасев на паркете после столкновения в матче с ЦСКА.
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Официальный представитель Сергея Карасева Вадим Михалевский прокомментировал состояние 30-летнего форварда после страшного столкновения с Самсоном Руженцевым в матче с ЦСКА. Баскетболист покинул площадку на носилках и был госпитализирован с болями в спине.

«МРТ показала, что Сергей избежал переломов, — отметил «СЭ» Вадим Михалевский. — Можно успокоить болельщиков и всех неравнодушных: каким-то чудом обошлось без серьезных травм. Форвард идет на поправку. Сроки восстановления? Они будут понятны через 4-5 дней».

В нынешнем сезоне Карасев в среднем набирает 9,7 очка и 3,1 подбора за почти 27 минут на паркете.

БК Зенит
Сергей Карасев (баскетбол)
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