Капитан «Уралмаша» оценил шансы своей команды на попадание в плей-офф

Разыгрывающий «Уралмаша» Антон Глазунов в интервью «СЭ» отметил, что у его команды есть потенциал быть в топ-6 по итогам первой части регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Напомним, что после 26 туров чемпионат будет разделен на первую шестерку (команды автоматически попадают в плей-офф) и вторую восьмерку (разыграют два оставшихся места).

— Пока команда идет с 50%-м показателем побед (8/8). Как думаете, у «Уралмаша» высокие шансы пробиться в топ-6?

— Шансы есть у многих команд. Чемпионат крайне непредсказуемый, все меняется каждый тур. Проигрывают все, включая фаворитов. Что касается нашей команды, то, если мы соберемся и выложимся по максимуму, можем быть в топ-6. Даже выше. В этом сезоне мы уже показали, что способны на равных биться со всеми клубами Лиги ВТБ.

— Самая яркая победа была одержана над «Зенитом»?

— Я бы так не сказал. Игроки «Зенита» тогда были не готовы. Не стоит преувеличивать тот успех. Честно, по мне, каждая наша победа в последних турах кажется более значимой. Мы сыгрываемся, находим командную «химию».