Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 23:00

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Жужа: «Удаление Секулича помогло переломить ход матча»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа прокомментировал победу над ЦСКА (84:81) в третьем матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Жужа руководил командой со второй четверти после удаления главного тренера краснодарцев Александра Секулича.

«Хочу поздравить нашу команду: поначалу мы действовали мягко, но нашли в себе силы перевернуть матч. В четвертой четверти можно было увидеть, как мы хотим выглядеть каждую секунду каждого матча. Надеюсь, эта победа прибавит ребятам веры в свои силы.
Когда главного тренера удаляют, у ассистента особенно нет времени, чтобы осмыслять ответственность. Ты просто пытаешься внушить парням уверенность в том, что они должны верить в себя, несмотря ни на что. Долгое время казалось, что выплеск эмоций, когда Секулич был удален, навредил «Локомотиву-Кубань». Но в итоге именно эмоции помогли переломить ход матча», — цитирует специалиста пресс-служба лиги.

«Локомотив-Кубань» повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет в Краснодаре 22 апреля. Начало — в 14.00 мск.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
0
Читайте также
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Райкович о поражении «Локомотиву-Кубань»: «Проиграть такой матч — позор»