И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Жужа: «Удаление Секулича помогло переломить ход матча»

Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа прокомментировал победу над ЦСКА (84:81) в третьем матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Жужа руководил командой со второй четверти после удаления главного тренера краснодарцев Александра Секулича.

«Хочу поздравить нашу команду: поначалу мы действовали мягко, но нашли в себе силы перевернуть матч. В четвертой четверти можно было увидеть, как мы хотим выглядеть каждую секунду каждого матча. Надеюсь, эта победа прибавит ребятам веры в свои силы.

Когда главного тренера удаляют, у ассистента особенно нет времени, чтобы осмыслять ответственность. Ты просто пытаешься внушить парням уверенность в том, что они должны верить в себя, несмотря ни на что. Долгое время казалось, что выплеск эмоций, когда Секулич был удален, навредил «Локомотиву-Кубань». Но в итоге именно эмоции помогли переломить ход матча», — цитирует специалиста пресс-служба лиги.

«Локомотив-Кубань» повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет в Краснодаре 22 апреля. Начало — в 14.00 мск.