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Единая лига ВТБ

21 марта, 19:49

«Уралмаш» разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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«Уралмаш» одержал победу над «Астаной» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:61.

Самым результативным игроком встречи стал Тайрелл Нэльсон из екатеринбургской команды, который набрал 23 очка.

«Уралмаш» с 19 победами располагается на первом месте в турнирной таблице группы Б. «Астана» одержала 12 побед за сезон и идет на пятой позиции.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Астана» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 61:96 (13:25, 17:25, 14:20, 17:26)

А: Нэльсон (23), Нэвелс (19), Эллис (16)

У: Щербак (12), Андерсон (10), Скиппер-Браун (9)

21 марта. Астана. «СК Велотрек».

Баскетбол
БК Астана
БК Уралмаш
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