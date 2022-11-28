ЦСКА разгромил «Парму», «Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 109:71.

Самыми результативными игроками встречи стали Байрон Аллен, Ливио Жан-Шарль и Алексей Швед, которые набрали по 17 очков.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице, выиграв все 13 матчей. «Парма» находится на восьмой строчке.

В другом матче «Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» со счетом 89:76. Самый результативный игрок встречи Джейлен Бэрфорд из краснодарской команды, набравший 23 очка.

«Локомотив-Кубань» занимает пятое место, одержав семь побед в 13 играх. «Автодор» идет на девятой строчке.

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ЦСКА (Москва) — «Парма» (Пермь) — 109:71 (34:21, 27:18, 29:16, 19:16)

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Автодор» (Саратов) — 89:76 (24:14, 26:17, 21:15, 18:30)