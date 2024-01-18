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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:06

ЦСКА обыграл «Руну» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА дома обыграл «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:79. Игра прошла на стадионе «Мегаспорт».

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий армейцев Каспер Уэйр, набравший 22 очка.

Эта победа стала 19-й для ЦСКА в 22 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. Команда возглавляет турнирную таблицу. «Руна» находится на девятой строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Руна» (Москва) — 89:79 (19:22, 23:21, 24:19, 23:17)

18 января. Москва. «Мегаспорт».

БК Руна
БК ЦСКА
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