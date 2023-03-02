ЦСКА обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА на своей площадке обыграл УНИКС в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:77.

В составе победителей самым результативным игроком встречи стал Каспер Уэйр, набравший 17 очков. У казанского клуба отличился Дэрил Мэйкон — 21 очко.

В следующем матче ЦСКА сыграет с МБА 7 марта, УНИКС на день раньше встретится с «Нижним Новгородом».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 91:77 (27:15, 26:24, 17:22, 21:16)

2 марта. Москва. «Мегаспорт»