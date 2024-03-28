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Единая лига ВТБ

28 марта, 22:02

«Зенит» на выезде победил ЦСКА, сумев отыграться в концовке

Сергей Разин
корреспондент
«Зенит» на выезде победил ЦСКА.
Фото Единая лига ВТБ
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«Зенит» в матче второго этапа Единой лиги ВТБ на выезде обыграл ЦСКА со счетом 92:91.

Самым результативным на паркете стал игрок петербуржцев Винс Хантер, который набрал 24 очка. У армейцев Мело Тримбл набрал 20 очков.

При этом московская команда, уступая по ходу всей встречи, сумела отыграться в четвертой четверти и повести в счете, но в концовке сине-бело-голубые все же смогли одержать победу.

После этого матча «Зенит» с 22 победами занимает третье место в группе А, ЦСКА с 24 победами — на второй строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 91:92 (19:33, 26:23, 25:19, 21:17)

28 марта. Москва. «Мегаспорт».

БК Зенит
БК ЦСКА
20
20
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