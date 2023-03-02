Лукич: «Поздравляю «Зенит» с победой, он ее полностью заслужил»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение от «Зенита» (67:83) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, поздравляю «Зенит» с победой, он ее полностью заслужил, — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Паскуаля. — Мы держались 37 минут, достойно играли, и трудно объяснить этот спад в концовке. Мы приняли несколько нелогичных решений в плане защиты. Я даже сейчас спросил ребят, почему они их принимали — все на меня смотрят, плечами пожимают. К сожалению, в эти моменты ломалась игра. Мы не смогли остановить корабль, который начал тонуть. Жалко, но надо понять, из-за чего произошли эти очень грубые ошибки».

«Зенит» одержал вторую победу подряд и занимает третье место в таблице группы А Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» идет на пятой строчке.

В следующем матче «Зенит» сыграет против «Локомотива-Кубань» 7 марта. «Нижний Новгород» на день раньше встретится с УНИКСом.