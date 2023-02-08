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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:37

Пашутин — о матче с «Минском»: «Мы понимали, что соперник будет бороться за победу»

Мария Гусева
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Минском» (82:67) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить всех с победой! Готовились к сопернику и знали, что «Минск» усилился двумя новыми игроками. Это очень амбициозная команда, и мы понимали, что соперник будет бороться за победу. Хотел бы отдельно поблагодарить болельщиков, они отдают свои сердца команде, а команда старается играть с самоотдачей и радовать их. Продолжаем борьбу за выход в плей-офф», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Пашутина.

В следующем матче «Парма» сыграет против «Енисея» 12 февраля, «Минск» встретится с «Самарой» на день раньше.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Минск
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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«Парма» обыграла «Минск»